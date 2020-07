La course aux Playoffs : les Pelicans ont intérêt à se mettre à gagner, c’est pas comme s’ils avaient trois mois pour se chauffer

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Jazz : on va pas tortiller de postérieur pour déféquer droit, avec deux matchs seulement au compteur les calculs sont vite fait. Et si les Lakers ont plu que conforté une première place qui ne peut pas leur échapper, c’est évidemment le Jazz qui fait la belle affaire du jour en restant bien au chaud à la quatrième place, celle qui offre un premier tour de Playoffs à dom… ah bah non. Victoire importante malgré tout dans l’optique des match-ups du premier tour, ça comptera peut-être double dans quinze jours.

Mauvaise opération du jour – Pelicans et Clippers : on se répète, tortiller, déféquer, toussa toussa. deux matchs seulement, deux équipes qui perdent et forcément c’est plutôt une mauvaise nouvelle pour nos deux losers du jour. Pourquoi ? Parce que les Clippers sont désormais à la merci des Nuggets, et parce que les Pels ont tout intérêt à claquer un quasi sans-faute s’ils veulent faire plaisir à Adam Silver et se qualifier en Playoffs. Spoiler, c’est mal barré.

Les affiches de ce soir :

Nets – Magic

Blazers – Grizzlies

Wizards – Suns

Bucks – Celtics

Spurs – Kings

Mavs – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers