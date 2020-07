NBA Top 5 du jour : double dose de LeBron James d’entrée, la Ligue n’a pas oublié les bases

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Premier Top 5 de cette reprise NBA et premier cocorico avec la grosse crêpe de Rudy Gobert pour renvoyer Zion Williamson à ses études du côté de Duke. Mais comme d’habitude dans ce genre de petite compilation, c’est LeBron James qui a obtenu le meilleur rôle avec deux apparitions dont le Top 1 qui lui est quasiment réservé d’office à chaque fois qu’il rentre sur le terrain. En même temps, aller chercher son propre rebond offensif à 1 contre 5 pour obtenir la victoire de son équipe dans les dernières secondes du match, on peut dire que c’est clutch. C’est bon, on a compris, à 35 ans le King n’a besoin de personne et se débrouille encore tout seul. C’est pas comme si ça avait toujours été le cas lors de son premier passage à Cleveland…

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour une grosse soirée à six matchs, ça faisait longtemps les enfants.