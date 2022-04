Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à quelques heures de la fin de la saison !

Les résultats de la nuit

Sixers – Pacers : 133-120

Grizzlies – Pelicans : 141-114

Spurs – Warriors : 94-100

Clippers – Kings : 117-98

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Sixers et Warriors : en battant les Pacers hier soir, Philly continue de mettre la pression sur Boston et Milwaukee en vue des places 2,3 et 4 à l’Est. Difficile de dire qui s’en sort le mieux étant donné que le n°2 a de grandes chances de se bouffer les Nets au premier tour, mais en tout cas c’est bien ce soir que l’ordre final de décidera. Les Bucks reposeront peut-être leurs cadres face aux Cavs, hum hum, les Celtics affronteront des Grizzlies en semi-repos et les Sixers devraient dérouler contre Detroit. On vous laisse faire vos conclusions. A l’Ouest ? Les Warriors ont un pied et demi sur la troisième place après leur victoire contre les Mavs et termineront sur le podium sauf s’ils perdent ce soir pendant que les Mavs s’imposent.

Mauvaise opération du jour – Mavs et Spurs : on vient d’en parler, les Mavs ont vu avec un oeil maussade la win des Warriors face aux Spurs et jetteront leurs dernières forces dans la bataille ce soir face aux Spurs justement. Des Texans qui joueront officiellement leur match de play-in à l’extérieur après leur défaite de la nuit. Pas la fin du monde mais ça peut compter.

Les affiches de la nuit prochaine

21h30 : Nets – Pacers

– Pacers 21h30 : Hornets – Wizards

– Wizards 21h30 : Cavs – Bucks

– 21h30 : Rockets – Hawks

1h : Grizzlies – Celtics

1h : Knicks – Raptors

1h : Magic – Heat

1h : Sixers – Pistons

– Pistons 2h30 : Wolves – Bulls

3h30 : Mavericks – Spurs

– Spurs 3h30 : Nuggets – Lakers

– Lakers 3h30 : Clippers – Thunder

3h30 : Pelicans – Warriors

3h30 : Suns – Kings

3h30 : Blazers – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Nets, Cavs, Hawks ou Hornets

Bucks – Nets ou Cavs

Celtics – Bulls

Sixers – Raptors

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs