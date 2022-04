On y est ! À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA va se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Pacers et les Kings ont fait le boulot.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Sixers – Pacers : 133-120

Grizzlies – Pelicans : 141-114

Spurs – Warriors : 94-100

Clippers – Kings : 117-98

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pacers et Kings : les Pacers ont non seulement offert un buffet complet à Joel Embiid hier soir, mais ils ont également assuré leur cinquième place au tankathon, avec comme utopique ambition ultime d’aller piquer in extremis la quatrième du Thunder. Une récompense qui serait idéale après une saison mine de rien rondement menée si on aime les courses de tank.

Mauvaise opération du jour – Thunder : le Thunder devra assurer le coup ce soir pour ne pas perdre quelques pourcentages de chance à la Lottery. Par ailleurs, OKC possède le pick des Clippers et avec la victoire des Californiens hier c’est carrément le deuxième ticket du Thunder à la Lottery qui est en péril. Sale soirée, on espère juste pour eux que le 31/24 de Jaylen Hoard ce soir ne fera pas gagner son équipe.

Le programme de la nuit prochaine

21h30 : Nets – Pacers

21h30 : Hornets – Wizards

21h30 : Cavs – Bucks

21h30 : Rockets – Hawks

1h : Grizzlies – Celtics

1h : Knicks – Raptors

1h : Magic – Heat

1h : Sixers – Pistons

2h30 : Wolves – Bulls

3h30 : Mavericks – Spurs

3h30 : Nuggets – Lakers

3h30 : Clippers – Thunder

3h30 : Pels – Warriors

3h30 : Suns – Kings

3h30 : Blazers – Jazz

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon