Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? C’était surtout l’occasion de découvrir le futur MVP de la Grande Ligue : Jaylen Hoard.

# RUDY GOBERT

Rudy a été au cœur des débats cette semaine car il apparait de plus en plus évident que Donovan Mitchell ne peut pas le blairer. Meilleur scoreur du Jazz un soir sur deux alors qu’il ne prend que trois tirs par heure, la Gobe domine en tout cas de tout son être en défense et reste l’un des immenses favoris dans la course au DPOY, qui serait on le rappelle son… quatrième. Attention en Playoffs, le Jazz est sur le grill et une sortie prématurée pourrait être suivie d’un grand chambardement maison. Rudy qui quitte le Jazz ? Disons que ça devient de plus en plus possible.

Jazz vs Grizzlies : 22 points à 5/8 au tir et 12/18 aux lancers, 21 rebonds, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Jazz vs Thunder : 20 points à 9/9 au tir et 2/4 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 26 minutes

Jazz vs Suns : 16 points à 5/7 au tir et 6/9 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes et 1 contre en 33 minutes

# EVAN FOURNIER

Vavane sera en vacances demain matin et on a envie de lui dire d’en profiter. La saison fut longue à New York, décevante individuellement et collectivement, et le sniper de Charenton a désormais quelques semaines pour préparer l’Euro 2022, si toutefois il y participe. Pour la suite on verra hein, parce que, très franchement, on n’a plus du tout envie de parler de cette saison qui se termine.

Knicks @ Magic : 2 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 15 minutes

Knicks vs Nets : 8 points à 3/9 au tir dont 2/7 du parking, 4 rebonds et 3 passes en 29 minutes

Knicks @ Wizards : 17 points à 6/14 au tir dont 4/10 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 2 steals en 28 minutes

# NICOLAS BATUM

Il a annoncé cette semaine qu’il ne participerait pas à l’Euro, histoire de récupérer de cette fin de saison, de préparer la prochaine et, surtout, histoire de profiter du dernier bébé de la famille Batum. D’ici-là Nico nous aura peut-être offert de la grosse perf au play-in, peut-être même en Playoffs. Rendez-vous mardi pour un premier choc face aux Wolves, puis pour le reste… demain c’est loin.

Clippers vs Pelicans : 6 points à 2/5 au tir dont 2/4 du parking, 1 rebond, 5 passes et 1 steal en 23 minutes

Clippers vs Suns : 6 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 1 steal en 22 minutes

Clippers vs Kings : : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals en 26 minutes

# FRANK NTILIKINA

Semaine difficile pour Frank Ntilikina. Luka Doncic est littéralement trop fort pour offrir plus de dix minutes chaque soir. Compliqué dans ces cas-là de n’être autre chose qu’un faire-valoir mais au moins Niggalina est là et fait partie de ce roster monstrueux depuis deux mois. Il suffit parfois d’une soirée parfaite pour éclore aux yeux du grand public et les Playoffs sont l’écrin parfait pour ce genre de belle histoire. Allez gamin, allez le Prince.

Mavericks @ Bucks : DNP

Mavericks @ Pistons : 2 points à 1/1 au tir en 2 minutes

Mavericks vs Blazers : 0 point à 0/1 du parking en 5 minutes

# KILLIAN HAYES

Il a un peu ralenti la cadence après son énorme semaine passée, mais globalement la fin de saison de Kiki laisse présager de belles choses pour son année 3. Cade Cunningham, Killian Hayes, Saddiq Bey + un gros pick à la prochaine Draft ? Les Pistons sont d’ores et déjà l’une de nos équipes League Pass pour la saison prochaine.

Pistons @ Pacers : 10 points à 4/9 au tir dont 2/3 du parking, 7 passes et 1 steal en 22 minutes

Pistons vs Mavericks : 11 points à 3/9 au tir dont 1/3 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 2 steals en 30 minutes

Pistons vs Bucks : 6 points à 3/9 au tir dont 3/5 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 27 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Le retour de Danilo Gallinari l’a renvoyé sur le banc, où il a continué a faire ce qu’on lui demande de faire, à savoir défendre, un peu, et shooter, pas mal. Grosse pression pour le play-in la semaine prochaine, ce sera le jour parfait pour faire rimer TLC et MVP.

Hawks @ Raptors : 7 points à 3/5 dont 1/3 du parking et 0/1 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 21 minutes

Hawks vs Wizards : DNP

Hawks @ Heat : 0 point à 0/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 15 minutes

# KILLIAN TILLIE

Genou qui grince, dommage, et Killian Tillie n’aura pas pu profiter de cette fin de saison plus « tranquille ». Pas sûr qu’on ne le voie plus que ça en Playoffs, dommage, car en son absence John Konchar a montré de belles choses et le squad au complet des Purs n’a pas vraiment de raison d’être bousculé. Faudra applaudir fort sur le banc, espérer remettre le short au plus vite, et espérer quelques blow-outs pour fouler de la latte.

Grizzlies @ Jazz : DNP

Grizzlies @ Nuggets : DNP

Grizzlies vs Pelicans : DNP

# YVES PONS

Il a tâté un tout petit peu de gonfle cette semaine et a notamment montré ses skills défensifs avec un énorme contre face aux Pels. C’est déjà ça hein, parfois il faut prendre ce que la vie nous offre sans forcément être trop ambitieux. C’est beau.

Grizzlies @ Jazz : DNP

Grizzlies @ Nuggets : 2 points à 1/1 au tir, 2 rebonds et 1 steal en 5 minutes

Grizzlies vs Pelicans : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 contre de badass en 8 minutes

# THEO MALEDON

Sacrifié au nom de la nullité sur cette dernière semaine, Théo restera donc sur une dernière semaine folle et de belles promesses pour la saison prochaine. Il faudra juste essayer de jouer au basket avant le mois de mars et tout ira bien.

Thunder vs Suns : 9 points à 3/9 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes et 1 steal en 27 minutes

Thunder vs Blazers : DNP

Thunder @ Jazz : DNP

Thunder @ Lakers : DNP

# OLIVIER SARR

Olive a cartonné les Suns et s’est offert un nom en NBA, alors le Thunder s’est dépêché de le couper histoire d’être sûr que le mécréant ne leurs fasse pas gagner un match de plus. Business is business, mais on reverra Olivier en NBA c’est aussi sûr que mérité.

Thunder vs Suns : 24 points à 9/12 dont 5/6 du parking et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe er 2 contres en 22 minutes

Thunder vs Blazers : 10 points à 3/8 au tir dont 0/2 du parking et 4/4 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 2 contres en 39 minutes

Thunder @ Jazz : DNP

Thunder @ Lakers : DNP

# JAYLEN HOARD

Phénoménale semaine pour Jaylen Hoard. Sa franchise a mis une trentaine de mecs au repos et a rappelé la moitié de l’équipe de G League pour jouer tous ses derniers matchs à cinq. Résultat des courses le type nous a lâché des matchs tah Tim Duncan et a choqué tout le monde. 24 points et 21 rebonds contre les Blazers, 27 points et 17 rebonds face aux Fakers, et un beau message envoyé aux 30 franchises de NBA pour la saison prochaine. La magnifique surprise de cette fin de saison chez les Français, dommage que 80% des cainris pensent qu’il est américain.

Thunder vs Suns : 4 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 24 minutes

Thunder vs Blazers : 24 points à 11/17 au tir dont 1/3 du parking et 1/6 aux lancers, 21 rebonds, 3 passes et 3 steals en 46 minutes

Thunder @ Jazz : 23 points à 8/17 au tir dont 5/8 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

Thunder @ Lakers : 27 points à 13/23 au tir dont 1/4 du parking, 17 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 47 minutes

Et en G League…

# JOEL AYAYI

Saison terminée pour Jojo aïe aïe aïe, avec une dernière sortie timide contre les 905. Une saison passée à jouer les cadres en G League, et toujours le rêve de décrocher un contrat NBA. Pour cela il faudra saigner la Summer League, on a connu pire comme défi.

Capital City Go-Go vs College Park Skyhawks : 21 points à 9/14 au tir dont 3/4 du parking et 0/1 aux lancers, 10 rebonds, 4 passes et 1 contre en 32 minutes

Capital City Go-Go @ Raptors 905 : 2 points à 1/4 au tir, 1 rebond et 3 passes en 15 minutes

