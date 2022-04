Une toute petite nuit se termine et pour cause, il fallait garder des forces pour un dimanche soir qui s’annonce épique. On revient sur tout ce qu’il ne fallait pas rater la nuit dernière et, surtout, on prend des forces pour ce soir !

# Les résultats de la nuit

Sixers – Pacers : 133-120

Grizzlies – Pelicans : 141-114

Spurs – Warriors : 94-100

Clippers – Kings : 117-98

# Ce qu’il faut retenir

Joel Embiid a sali les Pacers comme il sait le faire. 41 points, 20 rebonds, 150% au tir, hashtag presque MVP.

Ja Morant était de retour et le Top 5 de la nuit en a fait les frais.

Yves Pons a également montré ses skills.

Les Grizzlies en ont collé 55 aux Pels au troisième quart-temps.

Mais les Pels ont validé leur play-in tournament à domicile grâce à la défaite des Spurs face aux Warriors.

# Quelques souvenirs de la nuit

Une réponse à la question que nombreux se posaient récemment : un retour de Jamal Murray et Michael Porter Jr, en Playoffs, ne semble pas d’actualité côté Nuggets. On revient à 4000% en octobre, autour de Jokic et compagnie. https://t.co/wtsh5FqVZ1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Adam Silver s’est exprimé sur le tournoi en pleine saison qui pourrait bientôt débarquer en NBA. Son nom ? La « Stern Cup » 🏆 La NBA s’inspire clairement du football européen et aimerait reprendre le système de coupe autour d’un grand championnat. pic.twitter.com/eazEFZ74J3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Premier match pour Ja Morant depuis le 18 mars dernier ! pic.twitter.com/tOIKUrYylt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

C’est la 9EME fois seulement cette saison que le cinq majeur idéal des Grizzlies est ensemble. Ja Morant

Dillon Brooks

Desmond Bane

Jaren Jackson Jr

Steven Adams — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

!!!! Luka Doncic pourra participer au dernier match des Mavs, la NBA a annulé sa 16eme faute technique qui était synonyme de suspension ! https://t.co/2xioXfi27M — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Info importante via @eric_nehm : Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Khris Middleton et Bobby Portis sont INCERTAINS pour le match de ce dimanche face aux Cavs…!! Énorme opportunité pour Cleveland qui pourrait verrouiller sa 8ème place en battant les Bucks. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Tyler Jenkins : bon tu reviens tranquille hein, pas de bêtise on veut juste que ton genou s’échauffe doucement avant les Playoffs. Ja Morant : pic.twitter.com/UFsPqD49Lv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Giannis Antetokounmpo doit scorer 78 points demain soir face aux Cavs, et Joel Embiid doit mettre 0 points, pour être le meilleur scoreur de NBA cette saison. Giannis est incertain pour le match de ce dimanche. Joel Embiid devrait donc finir meilleure scoreur de la saison NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

La dernière fois qu’un pivot a fini meilleur scoreur de NBA : Shaquille O’Neal en 2000 (29,7 points de moyenne). La dernière fois qu’un pivot a fini meilleur scoreur de NBA avec + de 30 points de moyenne : Bob McAdoo en 1976 (31,1 points de moyenne). Joel Embiid : 30,4 points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

LES GRIZZLIES VIENNENT DE METTRE 55 POINTS DANS LE TROISIÈME QUART. 119-80… AVANT LE DERNIER QUART-TEMPS 💀💀💀 pic.twitter.com/6bpimdHZFn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Je crois que Ja Morant… est de retour.pic.twitter.com/92hpZpwo6z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

OFFICIEL : PELICANS vs SPURS AU PLAYIN TOURNAMENT ! 🔥 New Orleans jouera à domicile ce mercredi 13 avril et accueillera San Antonio. Le perdant ? Bonnes vacances… Le vainqueur ? Qualifié pour le Game 3 du Tournament, qui donne accès aux Playoffs à la 8ème place. pic.twitter.com/DOKkzDmpyA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

🔥 PLAYIN TOURNAMENT 2022 À L’OUEST ! 🔥 MARDI : WOLVES – CLIPPERS

👉 WIN = 7ème place, série contre Memphis

👉 LOSE = GAME 3 MERCREDI : PELICANS – SPURS

👉 WIN = GAME 3

👉 LOSE = vacances VENDREDI : GAME 3

👉 WIN = 8ème place, série contre Phoenix

👉 LOSE = vacances pic.twitter.com/BSZf4pz4vx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

