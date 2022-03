Luka Doncic et les Mavs enfoncent les Lakers : encore une défaite, encore un money time en carton

LeBron James et les Lakers recevaient les Mavs de Luka Doncic cette nuit au Staples Center. L’occasion de repartir du bon pied face à un cador de l’Ouest ? C’était le plan mais il n’a pas été appliqué.

Balayés il y a deux jours par les Pelicans, les Lakers se devaient de réagir cette nuit à la maison contre Dallas. Une réaction pour ne pas laisser filer le Top 8 à l’Ouest, une réaction pour ne pas voir la concurrence revenir encore plus dans le rétro mais aussi pour ressouder les liens avec un public qui ne supporte plus les piètres performances de son équipe. Non seulement L.A. est à des années lumière de jouer le titre, mais même les Playoffs sont loin d’être une garantie sur cette fin de saison et ça les fans en sont conscients. Il faut donc step-up immédiatement pour sauver ce qui peut l’être et ça doit commencer dès cette nuit contre les Mavs, une équipe que les Lakers avaient battue chez elle à la mi-décembre. Bis répétita cette fois-ci ? Et bien non.

Encore un match qui s’est décidé à pas grand-chose et c’est un scénario qui est malheureusement trop fréquent du côté de Los Angeles. Celui-ci, il y avait pourtant moyen de le gagner et les Lakers ne pourront que s’en prendre à eux-mêmes. La première mi-temps est totalement claquée et il faut des exploits individuels de LeBron James, Carmelo Anthony et Malik Monk pour ne pas sombrer totalement. Dallas se promène en sifflotant et Luka Doncic n’a même pas besoin de forcer son talent (on vous recommande le putback sur la bouille de Dwight Howard), bien soutenu par Spencer Dinwiddie, Jalen Brunson ou encore le sniper Finney-Smith. Comme lors du derby, les Angelinos vont alors se révolter et le raz de marée angelino va faire boire la tasse aux Texans. LBJ part en mission, il plante 3 bombes de suite du parking et donne le ton en défense en provoquant le passage en force de Luka Doncic. L.A. retourne des Mavs qui avaient compté jusqu’à 21 points d’avance et on se dit alors qu’on file vers une victoire en mode bouffée d’air frais pour les hommes de Frank Vogel. C’était sans compter sur les vieux démons de Hollywood et cette triste habitude de ne pas savoir finir un match. Alors que Doncic prend le money time en main, les Lakers font ce qu’ils font de mieux cette saison : ils arrêtent de jouer. Ils ne vont inscrire que 4 petits points sur les sept dernières minutes… Encore des ballons perdus, encore des mauvaises décisions dans les moments chauds et c’est un nouveau match qui est offert à l’adversaire. Les Purple and Gold ne sont plus à un près on a envie de dire.

Les Lakers ont remonté 21 points aux Mavs pour finalement s’incliner à la maison. Toujours plus compliqué de remporter un match quand on joue un quart-temps et demi sur quatre mais c’est une leçon que les Angelinos se doivent d’apprendre s’ils veulent encore croire aux Playoffs. Un rêve qui parait de plus en plus lointain à mesure que les matchs avancent.