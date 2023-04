Officiel : les Sixers affronteront les Nets au premier tour des Playoffs

Brooklyn étant désormais assuré de finir à la sixième place et Philadelphie en troisième position, on récupère donc un Sixers – Nets au premier tour des Playoffs. Un match qui ne devrait pas manquer d’intérêt.

Si on nous avait promis un Sixers – Nets il y a quelques mois, on aurait doublé la dose de popcorn à la maison. Kevin Durant et Kyrie Irving contre leur vieux pote James Harden et Joel Embiid, clairement ça faisait cliquer à fond. Une rivalité renforcée par le trade entre la barbe et Ben Simmons. Désormais KD et Uncle Drew sont partis au loin et cette affiche a donc perdu de son éclat mais on devrait quand même s’amuser.

The Miami Heat lost to the Wizards. Sixers-Nets is your first-round matchup. — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) April 8, 2023

Avec l’avantage du terrain et le possible MVP dans ses rangs, plus le meilleur passeur du championnat pour le gaver, Philly part logiquement favori de ce duel. Il sera intéressant de voir comment Brooklyn s’en sort face au monstre Embiid. Nic Claxton risque d’avoir pas mal de boulot mais il ne pourra pas tout faire à lui seul et on verra si Jacque Vaughn prépare un plan anti-Jojo pour l’occasion.

Côté Nets, les espoirs reposent principalement sur Mikal Bridges, en feu total depuis son arrivée en provenance de Phoenix à la trade deadline. Si les Nets n’ont pas de stars confirmées au sein de leur rotation, ils ne manquent pas de combativité et plusieurs de leurs joueurs ont un solide vécu en Playoffs. Alors que certains imaginaient les copains du Barclays Center finir la saison en roue libre et rater les Playoffs, les hommes au maillot noir ont finalement réussi à valider un spot direct pour la postseason. Pourront-ils créer l’upset face à l’un des favoris à l’Est ? Ça semble dur à imaginer mais on n’est plus à une surprise près.