Luka Doncic ayant mis fin à sa saison, Joel Embiid ne peut plus être rattrapé au classement des meilleurs scoreurs de NBA. Le Camerounais est assuré d’une deuxième couronne en deux ans… avant d’aller chercher le titre de MVP ?

Si Joel Embiid avait besoin d’arguments supplémentaires pour le titre de Most Valuable Player, il vient d’en trouver un nouveau de taille. Le Process est assuré de finir meilleur marqueur de la saison, du fait de la mise au placard de Luka Doncic à Dallas. Déjà lauréat l’an passé, la star des Sixers signe donc un doublé. Fun fact, le dernier joueur à avoir réalisé ça s’appelle James Harden, désormais coéquipier de Joel Embiid mais ancien pyromane de la Ligue du côté de Houston.

Luka Dončić will finish the season with 32.4 points per game. Joel Embiid can’t finish worse than 32.6.

Embiid will become the first center to win back-to-back scoring titles since Bob McAdoo did it three straight seasons (1974-76). pic.twitter.com/90OBEcysG7

