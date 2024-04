Furax contre l’arbitrage, les Sixers vont poser réclamation auprès de la NBA

Menés 2-0 par les Knicks dans leur série du premier tour des Playoffs NBA, les Sixers ont quitté le Madison Square Garden avec le sentiment de s’être fait enfler par les arbitres. Ils vont poser réclamation auprès de la Ligue après la fin de match complètement folle dans le Game 2 cette nuit.

Les Sixers menaient 101-96 avec une trentaine de secondes à jouer. On pensait que le match ne pouvait plus leur échapper, et pourtant.

Dans un finish de folie, Philadelphie a craqué pour finalement s’incliner 104-101. Jalen Brunson a d’abord rentré un 3-points (hyper chanceux) pour réduire l’écart à deux unités (101-99), et puis la rencontré a basculé quand Tyrese Maxey a perdu le ballon sur la remise en jeu. Un turnover qui a donné une première opportunité à Donte DiVincenzo pour mettre les siens devant, puis une seconde après un rebond offensif d’Isaiah Hartenstein, Le meilleur tireur à 3-points de l’histoire des Knicks sur une saison a fini par crucifier Philly.

The fifth double-bang in Mike Breen history belongs to Donte Divincenzo.

The craziest finish in Knicks history. pic.twitter.com/08bRjE9DU5

— The Strickland (@TheStrickland) April 23, 2024

Mais dans le camp des Sixers, on estime que cette séquence complètement WTF n’aurait jamais dû arriver. Le coach Nick Nurse se demande encore comment l’arbitre n’a pas pu lui accorder le temps-mort qu’il demandait.

“J’ai demandé un temps-mort. L’arbitre m’a regardé droit dans les yeux, et il m’a ignoré. La balle est arrivée chez Tyrese. J’ai demandé un nouveau temps-mort. Et puis la mêlée a commencé. J’imagine que je dois courir sur le terrain et faire quelque chose pour avoir son attention. On avait besoin d’un temps-mort, cela aurait été bon (pour nous), on ne l’a pas eu.”

Même son de cloche chez Joel Embiid, qui estime en plus que les Knicks ont fait faute sur Tyrese Maxey.

“Tout le monde a essayé de demander un temps-mort. Moi, Nico (Batum), le coach sur la ligne de touche, mais on ne l’a pas eu. Mais oubliez le temps-mort, il y a eu plusieurs fautes avant. C’est inacceptable. Il y a eu faute sur Tyrese plusieurs fois. […] C’est inacceptable de perdre un match de cette manière, surtout en Playoffs.”

Joel Embiid says the refereeing at the end of the game was "f–king unacceptable" pic.twitter.com/HWyGkGBS4A

— Knicks Videos (@sny_knicks) April 23, 2024

Suite à tout ça, les Sixers ont prévu de poser réclamation auprès de la NBA si l’on en croit ESPN. Réclamation qui sera basée évidemment sur cette fin de match controversée, mais pas que.

Les Sixers comptent aussi pointer du doigt plusieurs décisions arbitrales dans le money-time du Game 1. D’après The Philadelphia Inquirer, l’équipe de Philly soulignera également le fait que les Knicks “utilisent des informations privées sur les arbitres dans leurs notes de match”, et qu’elle a été l’équipe la plus désavantagée de la Ligue cette saison dans les deux dernières minutes des matchs (constat basé sur les rapports de la NBA).

On a du mal à imaginer la NBA faire quoi que ce soit suite à cette réclamation, mais les Sixers ont bien l’intention d’exprimer leur frustration jusque dans les oreilles d’Adam Silver.

Source texte : ESPN / Philadelphia Inquirer

The 76ers plan to file a grievance with the NBA over the officiating across the first two games of this series, a team spokesperson told ESPN.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) April 23, 2024