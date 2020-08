La course aux Playoffs : les Grizzlies tranquillement partis pour aller verrouiller la onzième place

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Thunder, Jazz et Nuggets : alors là on va faire très simple, OKC et Utah font une belle affaire dans la lutte pour la quatrième place alors que Denver s’en échappe un peu grâce à sa victoire face aux Spurs et que les Rockets se retrouvent sixièmes sans jouer. On vous avait dit, c’est à la fois simple et efficace.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies et Spurs : les Grizzlies ? A deux doigts de perdre leur huitième place, et à la vitesse où ça va ils ne tarderont plus à perdre la neuvième, et ainsi de suite. Les Spurs, eux, ratent une belle occasion de se rapprocher de la lutte pour une place en play-in. Ça se joue dans un mouchoir de poche et d’ailleurs… tiens, que fais ce mouchoir dans ma poche, et surtout depuis quand est-il là ?…

Les affiches du soir

Kings – Pelicans

Bucks – Heat

Suns – Pacers

Mavericks – Clippers

Nuggets – Blazers

Rockets – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers