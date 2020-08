NBA Top 10 du jour : Donovan Mitchell est un acrobate mais Rudy Gobert attend encore et toujours le ballon

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Ja Morant dans un Top 10 ? Et pourquoi pas Claudia Tagbo dans VTEP tiens. Markelle Fultz et Aaron Gordon qui envoient Terrence Ross dans les airs ? Pas sûr que ça suffise à gagner un match en Playoffs face aux Raptors ou aux Bucks. Pour le reste ? Hamidou Diallo a puni le manque de motivation des Lakers, Derrick White nous a lâché l’un des lucky shots de cette reprise, Fred VanVlee et O.G. Anunoby se sont joués de la défense du Magic en empruntant la porte de derrière et Jerami Grant est monté sur les intérieurs de San Antonio. On termine ce Top avec à la fois ce qui fait le bonheur et le malheur du Jazz, à savoir deux énormes actions de Donovan Mitchell mais qui traduisent également deux exemples de snobage de Rudy Gobert.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.