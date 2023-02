C’est la traditionnelle pause du All-Star Weekend, le “All-Star Break” pour les plus avertis, et si la NBA appuie sur pause pendant quatre jours et observera ainsi un repos bien mérité… de notre côté il va bien falloir s’occuper. Et vous savez quoi ? C’est plus facile à dire qu’à faire.

Nuit du lundi au mardi, 2h37 du matin. Ce bruit ce n’est pas celui d’un rodeur sur le toit mais bien le vôtre, celui de vos cent pas dans le salon, celui de vos grognements car vous voudriez dormir mais que vous avez nullement sommeil.

C’est la même chaque année en février. Vous vous emmerdez pendant trois nuits de suite, satané rythme de vie, satanée vie de fan de NBA.

Que faire alors, que faire pour que ces quatre jours et trois nuits ne résonnent pas en vous, une fois de plus, comme une mini-dépression annuelle ? On tente de vous donner quelques tips car sachez-le : vous n’êtes pas seuls.

Pour faire face au manque :

Redécouvrez votre ville :

Vous allez halluciner quand vous découvrirez qu’au centre-ville une demi-douzaine de nouveaux pubs ont ouvert depuis trois ans. Pas quitté la baraque depuis le COVID et vous en avez perdu les bonnes habitudes, si bien que le moindre bout d’herbe en ville vous semble être Central Park, si bien que le moindre rade ouvert prend des airs de Central Perk. En cherchant un peu vous tomberez même peut-être sur cette dinguerie que l’on appelle “petit restau”, sur une bibliothèque et des magasins de sape dans lesquels flâner un peu. Tout ça dans votre ville ouais, celle que vous aviez déserté depuis trop longtemps.

Redécouvrez vos amis :

Là où vous rendrez compte que Sylvain va sur ses 40 ans, et que vous n’avez pas vu le gosse de Noémie depuis deux ans. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’ils foutent ensemble Sylvain et Noémie ? Vous le sauriez peut-être si vous aviez répondu à la dizaine de messages envoyés, ceux que vous avez laissé en “lu”, mais il est encore temps de recoller les morceaux. Et vous verrez hein, c’est quand même plus agréable de partager une raclette avec les copains que de se taper de la piémontaise à même la barquette, et c’est tellement mieux de se finir au Time’s Up à quatre qu’avec une vidéo ASMR, seul en position fœtale dans un canapé transformé en pieu depuis des mois.

Redécouvrez votre famille :

Il était temps, parce que pour être honnête ta mère était à deux mois de te dégager du testament. Plus sérieusement ? Comment as-tu pu te passer si longtemps de sa quiche lorraine et de sa présence si rassurante ? Pour les cousins qui, selon elle “aimeraient bien refaire une soirée karaoké comme la dernière fois” on attendra un peu par contre, car de 1 la dernière fois c’était il y a douze ans, et de 2 on a pas super envie. Mais ces trois jours vont en tout cas vous permettre de (re)passer du bon temps avec papa maman, sont pas éternels t’sais, et comme ils t’écoutent toujours quoiqu’il arrive, tu pourras toujours leur expliquer en quoi cette semaine est si compliquée pour toi.

Redécouvrez le plaisir de chiller devant une série ou devant un film :

Là où l’on ne saurait trop vous conseiller d’éviter de tomber dans le piège des Top tendances de Netflix, là où l’on vous glisse que l’intégrale de la série Oz est disponible sur MyTF1. Un plaid, la télécommande pas loin, une tisane qui réconforte, quelques bonbons (les crocodiles, pour la vie) et let’s go, parce que c’est quand même pratique de pouvoir se la coller, s’arrêter quand on veut et reprendre le lendemain soir là où on avait arrêté. Un processus qui existe depuis 1975 environ hein, mais forcément quand on a l’habitude de vivre la nuit et comater le jour…

Redécouvrez le sommeil :

Manger à une heure “normale”, vous coucher à une heure “normale”, vous lever à une heure “normale”. Qu’est-ce que la normalité vous dirait votre très relou prof de philo, mais on vous jure que votre peau, vos yeux et votre corps en général vont très vite vous dire merci pour ce bain de jouvence. Le bonheur de se réveiller à 2 du mat pour aller pisser et se recoucher ensuite, avec le sourire, la joie de prendre le temps de s’étirer au réveil et de se dire qu’on a bien dormi, ce genre de petit plaisir habituellement réservé aux gens normaux, on y revient.

Mais si, vraiment, vous n’arrivez pas à décrocher :

Préparez votre deck de la fin de semaine en TTFL :

La TTFL est un marathon, et il reste environ un quart de la course. Bon joueur ou TTFLeur claqué comme moi, il vous reste environ 45 picks pour grimper au classement et vous avez donc trois jours pour préparer votre deck de fin de semaine en étudiant de manière pointilleuse les tableaux du Lab ou les statistiques de la NBA.

Refaites vous l’intégralité du Top 100 all-time sur la chaine YouTube de TrashTalk

Parce que le record de LeBron James a peut-être bien… nan rien, démerdez-vous.

Envoyez-vous en intra-veineuse les articles du Black History Month

Parce qu’on rigole on rigole, mais se cultiver c’est pas mal aussi.

Jetez à nouveau un coup d’œil sur le basket du futur

Il vous suffit de taper “Victor Wembanyama” sur YouTube. Autant se préparer car vous allez y avoir droit pendant quinze ans.

Allez tenter quelques tricks shots sur le City de votre patelin

Et envoyez-nous les vidéos à shaqtin@trashtalk.co, on se fera un plaisir de compiler tout ça dans un article et sur nos réseaux (c’est faux).

Voilà pour la marche à suivre tout au long des 72 prochaines heures, les plus bizarres de 2023. En cas de coup de moins bien ? Ne restez pas seuls, entourez-vous des bonnes personnes… et profitez donc de la vie, de la vraie, on vous jure que ça fait du bien et, en plus, vous n’en serez que tout heureux de retrouver votre bonne vieille NBA jeudi soir. Peace.