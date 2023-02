Toute petite semaine en TrashTalk Fantasy League pour cause de pause All-Star. Franchement, ça ne fait pas du bien quelques nuits sans stresser sur son pick ? Et dire que certains voudraient qu’on puisse jouer à la TTFL pendant cette période : qui sont ces gens ? Quel est leur but ? Ont-il une vie ?

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Est-ce qu’on mérite d’apparaitre ici lorsque la semaine est aussi courte ? Bien évidemment, l’important ce n’est pas la taille.

Le podium individuel

Bon messieurs harden02 et Kyrie2irving, vous ne voulez pas laisser un peu les autres croquer ?

Le podium par équipe

Les Ducs vont-ils devoir se rebaptiser les Rois s’ils restent au sommet de ce jeu ?

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Jalen Brunson – 60 points (8,6% des picks) et Nikola Jokic – 60 points (1,7% des picks)

Mardi : Jrue Holiday – 65 points (0,5% des picks)

Mercredi : Mikal Bridges – 78 points (0,4% des picks)

Jeudi : Brook Lopez – 55 points (0,7% des picks)

Vendredi : repos

Samedi : repos

Dimanche : Jayson Tatum – 84 points. Dommage, ça ne comptait pas

# Les carottes de la semaine passée

Ja Morant (5,9% des picks) : 19 points vs Jazz

Petite carotte mais carotte quand même de la part du meneur des Grizzlies qui avait activé le mode arrosage automatique (8/26 dont 1/8 du parking).

La dernière soirée avant la pause All-Star : 26,22 points de moyenne

À croire que les mecs étaient déjà partis pour Utah ou sur leur lieu de vacances : Kawhi, Booker, LaVine, Porzingis, Jrue, Giannis, Kuzma… 7 gars parmi les 11 plus gros choix de la journée qui sont en dessous de 30, ça pique.

Paul George : -1 point lors du All-Star Game

Sacré Paulo ! Même lorsque ça ne compte pas, il est capable de bosser une carotte. Heureusement pour vous, personne n’a eu à la manger au petit-déj.

# Les bons coups de la semaine passée

Gordon Hayward (4 picks) : 53 points vs Hawks

Si on ajoute LaMelo Ball (54 points) et Terry Rozier (40 points), les Hornets se sont gavés face aux Hawks.

Jakob Poeltl (1 pick) : 59 points vs Magic

On ne savait pas que les performances de mammouth avaient cohabité avec les dinosaures. Il va falloir relire nos livres sur la préhistoire.

Mikal Bridges (0,4% des picks) : 78 points vs Heat

Ce sont bien les Nets qui ont remporté le trade envoyant KD à Phoenix #Hexpertise #ConclusionHative

Brook Lopez (0,1% des picks) : 55 points vs Bulls

Soit 47 de plus que Giannis, rien à ajouter.

Mac McClung

Pas grand monde n’avait misé sur un mec qui fait des allers-retours entre G League et les bouts de bancs NBA. Pourtant, c’est bien lui qui remporte le Slam Dunk Contest.

# Les trophées de la semaine passée

Rien à signaler.

# Les trophées de la semaine à venir

Rien à signaler cette semaine.

# Notre choix de la semaine

Kyrie Irving vs Spurs : Soyons un peu joueurs pour cette reprise. Dès le premier soir après cette pause All-Star, on vous conseille le petit Kyrie Irving sur les Spurs. Pourquoi ? Un simple souvenir lointain des 57 pions qu’il avait passé à San Antonio en 2015. C’est notre côté nostalgique qui parle.

Allez, on remet le bleu de chauffe, on se sort les doigts et on ré-attaque la TrashTalk Fantasy League au taquet pour ce sprint final. Qui va commencer par une petite ligue avec des lots afin de remettre tout le monde dans le bain au plus vite.