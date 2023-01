Une semaine de plus écoulée en TrashTalk Fantasy League et la sensation que les carottes sont plus fréquentes que les best picks. Mais que voulez-vous, c’est le plaisir de partager ce légume si bon pour la santé qui nous pousse à nous arracher les cheveux (sauf Alex) tous les soirs afin de choisir le joueur qui va cartonner. Et à ce petit jeu, il y a un meneur du côté de Brooklyn qui cette semaine a profité de l’absence de son franchise player pour briller.

Découvre la ligue Rivals Week qui débute ce lundi

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

59 points en moyenne pour Wonderboy qui porte donc bien son nom sur cette semaine.

Le podium individuel

Nombre de semaines consécutives en tête de la TTFL :

harden02 : 2

Michael Joran : 0

Les hommes mentent, pas les chiffres.

Le podium par équipe

Messieurs de Shaqiallin, il s’agirait de laisser croquer un peu les autres équipes.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Jayson Tatum – 84 points (2,9% des picks)

Mardi : Nikola Jokic – 76 points (4,1% des picks)

Mercredi : Nikola Jokic – 64 points (0,8% des picks)

Jeudi : Scottie Barnes – 55 points (0,2% des picks)

Vendredi : Kyrie Irving – 78 points (3,1% des picks)

Samedi : Anthony Edwards – 62 points (4% des picks)

Dimanche : Kyrie Irving – 67 points (10,2% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Donovan Mitchell (9,7% des picks) : 7 points vs Pelicans

Il ne serait pas en train d’accuser le coup après son record le père Mitchell ? Parce qu’en dehors d’une nouvelle pointe à 68, il ne dépasse plus les 30 points TTFL depuis sa prise de pouvoir sur le jeu.

James Harden (9,3% des picks) : 13 points vs Clippers

Pas d’adresse, pas de scoring et une grosse carotte servie par le Barbu.

Domantas Sabonis (12,6% des picks) : DNP vs Lakers

Le pick le plus populaire annoncé out après la fermeture des decks, ça fait mal.

Killian Hayes (6,2% des picks) : -3 vs Bulls

Vous êtes nombreux à ne pas avoir résisté à la tentation de poser le Frenchy pour le match à Paris. Chauvinisme ? Folie passagère ? Masochisme ?

Ja Morant (6% des picks) : 14 vs Lakers

Le meilleur meneur sur le parquet de ce match entre Grizzlies et Lakers était Dennis Schroeder. Ou éventuellement Russell Westbrook. Pourquoi pas Tyus Jones. C’est vous dire la grosse prestation de Ja Morant.

Le duo Embiid – Harden (8,9% des picks) : DNP vs Kings

Les deux étaient incertains, ce qui n’a pas refroidit les ardeurs des joueurs TTFL. Prise de risque non payante.

# Les bons coups de la semaine passée

Alperen Sengun (0,25% des picks) : 70 points vs Lakers

Dans une soirée riche, le Turc des Rockets a trouvé le moyen de finir sur le podium derrière Jayson Tatum et LeBron James. Performance majuscule pour lui face aux Lakers, malgré la défaite.

Jalen Green (0,6% des picks) : 59 points vs Hornets

Comme quoi, il n’a pas que du swag. Du moins de temps en temps.

Kyle Anderson (<0,01% des picks) : 48 points vs Raptors

Une seule personne sur Kyle Anderson, quelle surprise.

Keegan Murray (<0,01% des picks) : 57 points vs Thunder

Copier paragraphe précédent. Coller. Remplacer Kyle Anderson par Keegan Murray.

Josh Okogie (0% des picks) : 50 points vs Pacers

Voilà à quoi en sont réduits les Suns pour gagner des matchs : avoir Okogie qui cartonne.

Thomas Bryant (0,1% des picks) : 62 points vs Blazers

Pas besoin d’Anthony Davis chez les Lakers.

# Les trophées de la semaine passée

MLK : faire best pick lors du MLK Day du 16 janvier – 460 joueurs



C’est Jayson Tatum qui offre un bonus supplémentaire de 100TT$ pour les 460 personnes ayant misé sur lui lors du Martin Luther King Day ce lundi 16 janvier. Mais on est persuadés que les 84 points en TrashTalk Fantasy League suffisaient déjà à leur bonheur.

Licorne : prendre Kristaps Porzingis contre les Knicks le 18 janvier – 559 joueurs

37 points ramenés par le Letton. Une journée normale au taf pour lui.

Vive la France : faire best pick lors de la soirée du Global Game à Paris du 19 janvier – 40 joueurs

Ce n’était pas en France mais au Canada qu’il fallait aller chercher le best pick. Dommage pour ceux qui ont misé sur le Bulls-Pistons. Enfin surtout pour ceux qui ont pick Killian Hayes.

Hiver canadien : prendre R.J. Barrett à Toronto le 22 janvier – 129 joueurs

Pas trop de monde su R.J., et pourtant il pose un bon 44.

# Les trophées de la semaine à venir

Kobe Legacy : faire best pick lors du triste anniversaire du décès de Kobe Bryant

Une façon de rendre honneur au Black Mamba.

# Notre choix de la semaine

LeBron James vs Clippers : Vous le savez peut-être, LeBron James a scoré au moins une fois 40 pions face à 29 des franchises NBA. Quel est l’irréductible qui refuse de plier face aux Kings ? Les Clippers. Alors qu’il ne reste que quelques matchs avant que LBJ ne dépasse Kareem Abdul-Jabbar comme meilleur scoreur de l’histoire, il peut s’offrir un bonus supplémentaire ce mardi en en collant 40 dans les dents de ses voisins.

Un bilan pas très glorieux du côté de TrashTalk cette semaine, on espère que vous avez récolté moins de carottes.