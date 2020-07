TrashTalk Fantasy League : -6 pour Kawhi Leonard, comme la température de la clim qu’il a prévu de poser aux Bucks en octobre

Une nuit de NBA ? Une nuit pleine de scores de TrashTalk Fantasy League ! Comme vous le savez déjà la pré-saison n’entre pas en compte dans le game, on attend tranquillement le 30 juillet, mais cette reprise c’est l’occasion de se remettre un peu dans le bain et de compter les stats à notre façon, on est sûr que tu vois de quoi on parle. Pour reprendre le rythme, tout simplement.

# Ils ont fait le boulot

– Kelly Olynyk : 43 points

– D.J. Augustin et Rudy Gobert : 42 points



– Mason Plumlee : 41 points

– Kyle Kuzma : 39 points

– Troy Daniels : 38 points

– Drew Eubanks et Caris LeVert : 35 points

– Kentavious Caldwell-Pope : 34 points

– Isaac Bonga : 33 points

– Derrick White : 31 points

– Rodions Kurucs : 30 points

– Tyler Herro et Jakob Poeltl : 29 points

– Jordan Clarkson, Sindarius Thornwell, Terance Mann et Jarrett Allen : 28 points

– Nikola Jokic : 27 points

– Anthony Davis et Nickeil Alexandre-Walker : 26 points

– Rui Hachimura : 25 points

– Michael Carter-Williams, Marco Belinelli, Patrick Patterson et LeBron James : 24 points

# Ils doivent mieux faire

– Mike Conley : 20 points

– Marcus Morris : 18 points

– Nikola Vucevic : 16 points

– Jrue Holiday : 14 points

– Aaron Gordon et DeMar DeRozan : 12 points

– Paul George : 10 points

– Evan Fournier : 9 points

– Donovan Mitchell et Kendrick Nunn : 5 points

– Bam Adebayo, Zion Williamson, Brandon Ingram et Jimmy Butler : 0 point

– Kawhi Leonard : – 6 points

# Le programme de ce soir