NBA Top 5 du jour : donc Gérard commence à envoyer des no-look pass sur des alley-oops ? Bien bien

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.



Dois-t-on vraiment commenter l’intégralité d’un Top 5 dont l’un de ses membres se nomme J.R. Smith ? Dont l’un de ses membres a encore illuminé notre nuit grâce à une passe dont il a le secret nous rappelant ses plus belles heures passées dans l’Ohio ? Doit-on vraiment commenter l’intégralité d’un Top 5 alors que Gérard a une fois de plus éclipsé la performance de LeBron James ? Alors qu’il a, à lui seul, permis à des dizaines de milliers de fans de rester éveillé lors d’une nuit une fois de plus assez moyenne en terme d’intensité ? Beaucoup de questions, une seule réponse : évidemment que non, et c’est pas comme si vous n’aviez pas la vidéo juste en dessus.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour l’Acte 5, pour monter en température mais pas trop, faudrait pas qu’on reste à la porte de la bulle.