Bilal Coulibaly a les Jeux Olympiques en ligne de mire

Même si Bilal Coulibaly ne jouera plus cette saison à cause de sa blessure au poignet, il espère rapidement retrouver les parquets… avec l’Équipe de France. La pépite française vise en effet une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

On sait déjà qu’un Français actuellement rookie en NBA et passé par les Mets 92 sera dans le groupe de Vincent Collet pour les JO cet été. Y’en aura-t-il un deuxième ? Ça reste à voir.

Alors que Victor Wembanyama sera indiscutablement dans les 12 (sauf blessure), Bilal Coulibaly aimerait également en faire partie.

“Bien sûr, je vais essayer de faire partie de l’équipe” a déclaré Coulibaly à The Athletic. “Mais on va voir. Les coaches prennent des décisions, et je les respecte. Donc on va voir.”

Auteur d’une saison rookie très correcte dans le bourbier de Washington, Bilal Coulibaly a séduit par ses prestations défensives et sa maturité au plus haut niveau. Un vrai argument pour son dossier. Autre point qui pourrait jouer en sa faveur : Bilal a déjà pu montrer son potentiel à Vincent Collet, qui était son coach à Boulogne-Levallois avant qu’il ne s’envole vers la NBA. Enfin, on sait qu’il y a une vraie place à prendre sur le poste de meneur de jeu chez les Bleus. Cela pourrait ouvrir une porte à Coulibaly, meneur de formation avant de basculer sur les postes d’arrière/ailier.

Néanmoins, à seulement 19 ans et avec zéro expérience en Équipe de France A, ça risque d’être un peu court pour Bilal Coulibaly. Sa blessure au poignet n’arrange pas non plus les choses puisque le jeune Frenchie n’a pas joué depuis mi-mars et ne rejouera pas au minimum jusqu’à mi-avril. Pas top niveau rythme.

“J’ai eu des nouvelles officieuses pour l’instant. Apparemment il ne va pas se faire opérer donc c’est plutôt positif, ça veut dire qu’il n’y a pas de déplacement. Et ça ne serait pas le scaphoïde.” – Vincent Collet rassurant sur la blessure de Coulibaly, il y a dix jours après le tirage des JO

Pour rappel, la préparation des Bleus en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 commencera mi-juin. La liste des joueurs sélectionnés par Vincent Collet sera quant à elle dévoilée mi-mai.

Source texte : The Athletic

