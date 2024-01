Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se rapprochent lentement mais sûrement, et la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) a dévoilé aujourd’hui le programme de préparation qui mènera l’Équipe de France vers cette échéance hyper attendue. Spoiler, y’a du lourd au menu.

Turquie, Allemagne, Serbie, Canada, Australie.

Voici les cinq adversaires que rencontreront les Bleus au cours de leur préparation pour Paris 2024. Voici le planning complet :

France – Turquie, 3 juillet 2024 à Rouen

Allemagne – France, 6 juillet 2024 à Cologne

France – Allemagne, 8 juillet 2024 à Montpellier

France – Serbie, 12 juillet 2024 à Lyon

France – Canada, 19 juillet 2024 à Orléans

France – Australie, 21 juillet 2024 à Orléans

Une préparation pour les Jeux de très haut niveau ⚔️

6 matchs dont 5 en France pour les joueurs de Vincent Collet 👊

Inscription à l'alerting billetterie 👉 https://t.co/B3cuxAAvUA#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/5LldwdSx75

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 15, 2024

Six matchs au programme donc, cinq en France, face à des adversaires qui devraient vite nous donner des enseignements sur le niveau réel des Bleus avant la compétition.

L’Allemagne est championne du monde en titre, la Serbie a perdu en finale du Mondial, le Canada a terminé troisième (après avoir explosé l’EDF), et on connaît le talent de l’Australie. Vous ajoutez à ça une équipe turque jamais facile à jouer, et ça donne un menu XXL. Clairement, ça va changer de la prépa pour le Mondial 2023, où les Bleus avaient enchaîné les matchs faciles avant de tomber de très haut en Indonésie.

La FFBB précise également que la préparation va commencer le lundi 17 juin via un stage de deux semaines à l’INSEP. Pour rappel, les JO débuteront le vendredi 26 juillet 2024.

__________

Source texte : Team France Basket