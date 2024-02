Invité sur le podcast de Benas Matkevicius – ancien assistant coach de la Lituanie – Boris Diaw s’est exprimé sur sa carrière et est revenu sur un fait bien particulier. En 14 saisons dans la Grande Ligue, Babac n’aurait pas marqué un seul panier… de sa main faible !

14 saisons, 1 064 matchs de saison régulière, 119 de Playoffs, 10 236 points au total et donc… aucun de la main gauche. Pas un seul ! Pas mal non ? C’est Français. L’information nous vient du principal concerné qui est backé par les stats pour sa période Spurs mais on lui fait confiance pour le reste de sa carrière. C’est Le Président quand même.

Boris Diaw (@theborisdiaw ) NEVER scored a bucket with his left hand during his career which included 14 seasons in the NBA 🤯 (via @bmatke3 podcast) pic.twitter.com/9xuy7n6XKf

Un artiste comme Boris Diaw qui savait tout (bien) faire ne peut que avoir une papatte gauche bien douce ? Apparemment pas. Comme quoi, nous – simples mortels – ne sommes pas si différentes des joueurs NBA… ou si, parce que tous les autres curseurs d’intelligence de jeu, de positionnement et de footworks étaient poussés au maximum chez Babac. Des qualités qui lui ont permis d’être MIP en 2006 avec les Suns. mais aussi et surtout champion NBA en 2014 avec des Spurs à son image.

Pas besoin de main gauche quand t’as une main droite de velours qui t’assure de finir dans des positions inconfortables. Pas besoin de main gauche quand t’as une main droite qui peut trouver des angles de passe de grands tarés. Boris Diaw, tout simplement. Désormais, BD s’éclate avec Biscarosse en Départementale 3 et continue de nous régaler… de la main droite uniquement donc. Spoiler : c’est suffisant pour être un joueur magique.

