Les Sixers tapent le Magic et s’invitent dans le top 6 de l’Est ! (125-113)

Derrière un duo Tyrese Maxey – Joel Embiid bien en vue statistiquement, les Sixers ont pris le dessus sur le Magic à domicile. Jamais véritablement inquiétés, les hommes de Nick Nurse récoltent un très précieux succès qui les place dans le top 6 ! Pour Orlando, il faudra impérativement gagner dimanche face aux Bucks pour disputer les Playoffs…

Le Magic avait l’opportunité de conforter sa 5e place, et de la rendre inaccessible au Heat et aux Sixers, assurant leur qualification en Playoffs. Paolo Banchero et sa bande n’ont pas réussi, au terme d’une partie durant laquelle ils ont toujours fait la course au score. Un écart en faveur de Philadelphie, créé dès le premier quart-temps par un trio Joel Embiid – Tyrese Maxey – Kelly Oubre de gala. Derrière ? Assurage plutôt remarquable, grâce notamment à une adresse royale à 3-points : sur le match.

Allez, sujet toujours épineux, mais parlons un poil de l’arbitrage, qui peut assez légitimement frustrer : souvent, les joueurs d’Orlando ont été sanctionnés pour des contacts légers mais illégaux (ce que l’on ne remet pas en question ici), et le corps arbitral s’est montré à l’inverse assez clément avec les Sixers pour des actions similaires. Pas de quoi remettre entièrement l’issue de la partie en question, mais cela peut interroger.

Les hommes de Jamahl Mosley ont aussi manqué des tirs très simples, et quand l’écart final est d’un peu plus de dix points, ça fait mal. Paolo Banchero a souvent essayé de prendre le jeu en main, sans grande réussite. Les statistiques du garçon ne traduisent pas spécialement cette analyse (22 points, 15 rebonds, 7 passes à 7/24 au tir) mais il coûte notamment un retour à 2 possessions d’écart en milieu de 4e quart-temps.

Côté Sixers, Joel Embiid inscrit 32 points, 13 rebonds et 7 passes à 10/23 au tir. On a eu peur qu’il soit blessé, puisqu’il est parti au vestiaire en fin de deuxième quart pour une douleur au genou, mais il est finalement revenu en seconde mi-temps. Tyrese Maxey apporte lui 28 points, 2 rebonds et 3 passes à 10/19 au tir, pur scoreur ce soir.

Les Sixers s’imposent 125-113, et cette victoire leur permet de prendre la 6e place de l’Est… au détriment du Magic. Attention Orlando, le Play-in est désormais une réalité bien présente. Quelle terrible fin de saison pour la bande de Floride, qui est passée du rêve d’un avantage du terrain à la terrible semaine pour jouer sa survie. Victoire obligatoire dimanche face aux Bucks, pour jouer les Playoffs !

