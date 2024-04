Les Pelicans résistent aux Warriors, la place en Playoffs se jouera dimanche (114-109)

Un match capital. Voila ce qu’était ce Warriors – Pelicans. Une partie très serrée entre une équipe de Golden State qui a joué son va-tout dans le dernier quart, et la Nouvelle Orléans qui a parfaitement géré sans jamais trembler du menton. La victoire aux hommes de Louisiane, qui confortent leur sixième place avant l’ultime journée.

La partie a pourtant bien commencé pour les Dubs. Un quart-temps réussi, un peu d’avance et l’envie de faire maturer cela pour assurer un succès qui pouvait permettre de passer devant les Kings et les Lakers au classement. Souci ? Le deuxième quart n’est pas (du tout) passé comme prévu. 45-22 pour les Pelicans en 12 minutes, et déjà un retard qui semble compliqué à surmonter à la pause. L’adresse extérieure des hommes du Bayou est sensationnelle (20/38) et les Warriors n’ont pas de réponse viable. L’exact inverse du match de mardi contre les Lakers, durant lequel l’équipe de Steve Kerr avait allumé sans effort la ficelle depuis le large.

La deuxième mi-temps va ainsi consister au jeu du chat et de la souris, une souris qui a des nerfs solides. À plusieurs reprises, les Dubs reviennent à une possession, et à chaque fois, les Pelicans font un nouveau break. Stephen Curry (33 points, 4 rebonds, 5 passes) prend alors chaud, et enfile les paniers à 3-points comme des perles. En défense, les interceptions s’enchaînent, les tirs de l’adversaire sont manqués. Draymond Green est impérial au rebond. Le money time approche, la partie se joue désormais dans un mouchoir de poche. CJ McCollum (28 points, 5 rebonds, 5 passes à 10/21 dont 8/13 à 3-points) plante un très gros tir du parking, qui sera décisif.

4TH QUARTER ST3️⃣PH

📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/nbtatDrKi4

— Golden State Warriors (@warriors) April 13, 2024

La tentative de Stephen Curry de prendre l’équipe sur son dos a failli marcher, mais son dernier tir (pour égaliser) est manqué. Trop tard, les Pels s’imposent 114-109. Superbe opération des Pelicans qui peuvent souffler un poil car Phoenix a gagné chez les Kings ! Pour Golden State en revanche, il faudra gagner dimanche contre le Jazz pour espérer recevoir au Play-in.

CJ – STEP BACK – YES! pic.twitter.com/HUqQ52SUpj

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 13, 2024

Le point classement qui va bien !