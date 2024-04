Les Suns vainqueurs sur le fil à Sacramento, le top 6 reste dans le viseur (107-108)

Quelle fin de match ! Menés durant la quasi-totalité de la rencontre, les Suns ont réussi à trouver les ressources nécessaires pour coiffer les Kings au poteau et prendre un succès ca-pi-tal dans la course au top 6. Il faudra compter sur une défaite des Pelicans contre les Lakers pour y parvenir, mais rien n’est impossible vu l’enjeu !

Les statistiques de la partie !

Kevin Durant et Devin Booker chauds d’entrée de partie d’un côté, Domantas Sabonis bien épaulé par ses gars de l’autre. Une entame de match serrée, tiens donc : aurait-on droit à un bataille de tous les instants dans une ambiance de Playoffs au Golden 1 Center ? C’est le deal, ne nous décevez pas.

Un petit break des Kings entre le premier et le second quart, la réponse de Phoenix est immédiate : “RESTE LÀ” façon Hervé Renard. La volonté est une chose, la réalité une autre. Et au jeu du réel, Sacramento est plutôt pas mal. Les Rois se détachent complètement avant la mi-temps, et Phoenix joue avec la pression de voir les Playoffs s’envoler. À 80 kilomètres de là, les Pelicans font le boulot à San Francisco et sont en train de composter le dernier ticket d’accès direct à la fin avril. Pas question de laisser faire ça, mais ce diable de Domantas Sabonis abreuve son équipe de passes et de rebonds. Jusuf Nurkic a même le droit de prendre son poster. Ouch.

Pour Sac-Town, l’enjeu est clair : profiter de la potentielle défaite de Golden State pour les garder dans le rétroviseur, et garder les Lakers au contact. Problème ? En fin de match, les guiboles commencent à trembler légèrement. 16 points d’avance, tranquille ? Et non l’ami. Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker sont à pied d’oeuvre, respectivement 28, 20 et 21 points pour le trio de l’Arizona qui met la pagaille dans la défense des Kings. Jusuf Nurkic apporte sa patte à l’édifice en gobant le rebond décisif, provoquant une faute de Sabonis. Pas le cas de Fox, qui lui manque le tir de la gagne en étant contré/intercepté (l’action est floue) par Beal. C’est terminé, et Sacramento peut nourrir de grands regrets.

Victoire précieuse des Suns qui gardent la pression sur les Pelicans. Ces derniers reçoivent les Lakers demain soir, un match important pour Los Angeles qui jouera chèrement sa chance. Côté Kings, victoire juste obligatoire contre les Blazers (ça devrait aller…) pour tenter de reprendre la 8e place de l’Ouest et éviter le derby contre Golden State dans le match de la mort.

Le point classement qui va bien !