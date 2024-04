Encore énormément de mouvement dans les classements NBA à un match de la fin de saison. La nuit a été agitée avec les 30 équipes sur le pont. On essaie de vous résumer ça vite fait bien fait, un peu comme Tracy McGrady contre les San Antonio Spurs en 2004.

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum face au Magic : 5 points, 4 rebonds et 2 interceptions.

Victor Wembanyama face aux Nuggets : 34 points, 12 rebonds et 5 passes.

Sidy Cissoko face aux Nuggets : 8 points et 3 rebonds à 4/5 au tir.

Ousmane Dieng face aux Bucks : 5 minutes de footing.

Olivier Sarr face aux Bucks : 3 minutes de footing et un rebond.

Rudy Gobert face aux Hawks : 25 points, 19 rebonds et 5 contres à 10/10 au tir.

Evan Fournier face aux Mavericks : 13 points, 4 rebonds et 2 passes.

Rayan Rupert face aux Rockets : 4 points, 2 rebonds et 5 passes.

Le highlight de la nuit :

DEVONTE’ GRAHAM GIVES THE SPURS THE LEAD WITH 0.9 REMAINING!

Nuggets ball on the NBA App

📲 https://t.co/Be9tKuGugY pic.twitter.com/nqubViwgzp

— NBA (@NBA) April 13, 2024

Le point TTFL du matin :

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #25 | Pick #162

📊 Moyenne de la nuit : 35.44 pts#NBA pic.twitter.com/nTdG7PXHS5

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 13, 2024

Les classements :

Le programme de la nuit prochaine :

Une énorme nuit de sommeil pour se remettre de ce marathon et être en forme pour celui de dimanche, qui s’annonce É-PI-QUE