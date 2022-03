Les Français à la March Madness 2022 : Moussa Diabaté, Alexis Yetna, Clarence Nadolny… la folie de mars sera aussi bleu-blanc-rouge

Si la March Madness passionne chaque année les foules aux États-Unis, sa popularité ne demande qu’à grandir chez nous en France. Pour cela, rien de mieux que d’avoir des représentants du drapeau bleu-blanc-rouge qui participent à la grande fête du basket universitaire. Ça tombe bien, pour cette année, on en a quelques-uns. Présentation.

Moussa Diabaté (Michigan)

Le profil : ailier-fort de 2m11 et 95 kilos, 20 ans

Stats 2021-22 : 9,0 points, 5,9 rebonds, 0,8 contre à 54,9% au tir, 29 matchs joués dont 23 en tant que titulaire, 24,8 minutes en moyenne

Le programme : match le jeudi 17 mars, 17h15 heure française, contre Colorado State (#6)

Son équipe : Michigan, bilan de 17-13 sur la saison régulière, défaite au second tour du tournoi de la Big Ten Conference, classée #11 de la South Region

Prospect cinq étoiles à sa sortie de l’IMG Academy (Floride), Moussa Diabaté est allé rejoindre Juwan Howard à l’université du Michigan. Bilan de sa première saison universitaire ? Clairement positif, lui qui a assez rapidement su s’imposer comme un élément important des Wolverines puis récompensé par une nomination dans le meilleur cinq des freshmen au sein de sa conférence. L’un des tournants de son ascension, c’est cette perf de novembre dernier contre UNLV, perf dans laquelle le natif de Paname a fait étalage de son talent tout en marquant les esprits à travers un poster monumental. Sa « coming-out party » en quelque sorte, qui a ensuite été confirmée par d’autres sorties très prometteuses (28 points contre Iowa par exemple, mi-février). De quoi impressionner de plus en plus les scouts NBA, séduits notamment par son activité, sa polyvalence en défense, sa mobilité et ses qualités athlétiques. Petit point noir au tableau, l’implication de Moussa dans la baston du 20 février à la fin du match opposant Michigan à Wisconsin, ce qui lui a valu un match de suspension.

Alexis Yetna (Seton Hall)

Le profil : ailier/ailier-fort de 2m03 et 102 kilos, 23 ans

Stats 2021-22 : 8,4 points, 7,8 rebonds, 0,8 passe à 40,7% au tir, 30 matchs joués dont 17 en tant que titulaire, 24,2 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars, 2h57 heure française, contre TCU (#8)

Son équipe : Seton Hall, bilan de 20-8 sur la saison régulière, défaite en quart de finale du tournoi de la Big East Conference, classée #8 de la South Region

Alexis Yetna a 23 ans, autrement dit c’est un ancien dans le monde du basket universitaire. Et il en a connu des choses en NCAA. Pendant trois ans, l’autre Frenchie de Saint-Quentin – ancien footballeur devenu fan de basket en regardant les dunks de Blake Griffin – a évolué à l’université de South Florida, où il avait fait une entrée remarquée avant de connaître une grosse blessure au genou. Alex a ensuite décidé de se faire transférer à l’université de Seton Hall en 2021 pour connaître une nouvelle aventure dans sa carrière. « Alexis est l’un des meilleurs gamins que vous pouvez rencontrer. Chaque jour il arrive avec le sourire et demande à chaque coach comment ça va. Et puis il commence à jouer, et il bouscule tout le monde pour prendre chaque rebond. » Voilà comment un assistant coach avait décrit Yetna peu après son arrivée chez les Pirates. Quelque chose nous dit qu’au vu de l’impact de ce dernier cette saison, ce discours est toujours d’actualité.

Alexis Yetna with the putback 😤 We lead 57-25 with 11:49 to go. pic.twitter.com/iXKxsV3oWj — Seton Hall Men's Basketball (@SetonHallMBB) November 11, 2021

Clarence Nadolny (Texas Tech)

Le profil : meneur de 1m92 et 90 kilos, 21 ans

Stats 2021-22 : 3,7 points, 1,3 rebond, 1,0 passe, 1,0 interception à 41,6% au tir, 31 matchs joués dont 3 en tant que titulaire, 15,1 minutes en moyenne

Le programme : match le vendredi 18 mars, 18h45 heure française, contre Montana State (#14)

Son équipe : Texas Tech, bilan de 23-8 sur la saison régulière, défaite en final du tournoi de la Big 12 Conference, classée #3 de la West Region

Pour sa saison junior, Clarence Nadolny a vu son rôle grandir chez les Red Raiders. Ses stats ne sautent pas aux yeux mais son apport défensif lui a permis de doubler ses minutes en sortie de banc par rapport à la saison dernière. Alors certes, le natif de Montreuil a profité des blessures et des absences liées au COVID pour gagner en temps de jeu mais encore fallait-il saisir sa chance. Et c’est ce qu’il a fait. On pense particulièrement à sa perf de janvier dernier face à Kansas, l’une des meilleures équipes du pays, où il a établi son nouveau record en carrière (17 points) tout en contribuant de l’autre côté du terrain (3 steals). Sachez que Clarence est le genre de mec à bien step-up en attaque face aux gros puisque ses trois meilleures perfs offensives ont toutes été réalisées contre des équipes classées (Kansas donc, mais aussi Texas et Baylor). Tout ça alors qu’il était passé par la case opération lors de la dernière intersaison pour réparer une blessure à la hanche.

🇫🇷 Here it is: the Clarence Nadolny breakout game. The junior was greatly impactful on both ends (17 PTS, 3 STL) in a huge win by Texas Tech over Kansas. Hard-nosed, locked in from start to finish. Has had good flashes since last year: now he's ready for bigger things. @C_nad11 pic.twitter.com/35FpJHriUD — CBB Europe (@CBB_Europe) January 9, 2022

Daniel Batcho (Texas Tech)

Le profil : ailier-fort de 2m06 et 105 kilos, 20 ans

Stats 2021-22 : 2,4 points, 2,8 rebonds, 0,6 contre à 63,2% au tir, 30 matchs joués et aucun en tant que titulaire, 10,2 minutes en moyenne

Le programme : match le vendredi 18 mars, 18h45 heure française, contre Montana State (#14)

Son équipe : Texas Tech, bilan de 23-8 sur la saison régulière, défaite en final du tournoi de la Big 12 Conference, classée #3 de la West Region

Clarence Nadolny n’est pas le seul joueur à représenter le drapeau bleu-blanc-rouge du côté de Texas Tech, il y a aussi Daniel Batcho. L’intérieur formé au centre fédéral de basket et nommé MVP du Euroleague Basketball Next Generation Tournament il y a deux ans avait d’abord pris la direction de l’université d’Arizona, mais sans y jouer la moindre minute à cause notamment de soucis au genou (pour info il avait déjà été victime d’une rupture des ligaments lors de l’Euro U16 en 2018). C’est ainsi qu’il a débarqué chez les Red Raiders pour la saison 2021-22, où il a retrouvé les terrains pour endosser un rôle limité en sortie de banc.

Quentin Diboundje (Tennessee)

Le profil : arrière de 1m95 et 98 kilos, 19 ans

Stats 2021-22 : 2,0 points, 1,3 rebond, 0,7 passe à 44,4% au tir, 6 matchs joués et aucun en tant que titulaire, 5,3 minutes en moyenne

Le programme : match le jeudi 17 mars, 19h45 heure française, contre Longwood (#14)

Son équipe : Tennessee, bilan de 23-7 sur la saison régulière, vainqueur du tournoi de la Southeastern Conférence, classée #3 de la South Region

La Montverde Academy, ça vous dit quelque chose ? Vous en avez sans doute déjà entendu parler car Cade Cunningham et Scottie Barnes y sont notamment passés avant d’arriver en NCAA. C’est le cas également du Frenchie Quentin Diboundje. Né à Montpellier et formé à l’Élan chalonnais, Quentin a effectivement réalisé un passage rapide en Floride pour ensuite prendre la route du Tennessee, marchant ainsi dans les pas d’Yves Pons. Une belle opportunité pour lui même si jusqu’ici, il s’est plus illustré par ses tomars à l’échauffement et ses célébrations sur le banc que par sa contribution sur le terrain. N’oublions pas cependant que Diboundje n’est qu’un freshman qui est surtout là aujourd’hui pour découvrir l’univers NCAA. Alors patience, peut-être que son heure viendra. Le coach Rick Barnes l’a dit : « il a un bel avenir devant lui. »

I'm telling y'all… Quentin Diboundje can throw down! pic.twitter.com/0pzdya8XFO — Karthik Venkataraman (@KarthikV_) January 11, 2022

Adama Bal (Arizona)

Le profil : arrière de 1m98 et 86 kilos, 18 ans

Stats 2021-22 : 1,4 point, 0,5 rebond, 0,5 passe à 47,8% au tir, 22 matchs joués et aucun en tant que titulaire, 4,3 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars, 0h27 heure française, adversaire à définir

Son équipe : Arizona, bilan de 28-3 sur la saison régulière, vainqueur du tournoi de la Pac-12 Conference, classée #1 de la South Region

Adama Bal est le Frenchie qui possède le plus de chances d’aller loin dans cette March Madness, l’université d’Arizona faisant partie des grands favoris du tournoi universitaire. Vu son statut de freshman et le faible temps de jeu qu’il a eu cette année, on ne devrait pas beaucoup voir le produit manceau sur la plus grande scène du basket NCAA, mais sa petite contribution dans la finale de la Pac-12 contre UCLA (6 points à 2/2 du parking en 9 minutes) pourrait lui offrir d’autres opportunités ponctuelles. Ce sera peut-être encore plus le cas lors des premiers tours de la March Madness si Arizona défonce la concu et que des minutes se libèrent dans le garbage time. Faudra en profiter !

ADAMA BAL CAME TO PLAY pic.twitter.com/Y555ei4bVL — PHNX Wildcats (@PHNX_Wildcats) March 13, 2022

Et aussi…

Théoriquement, deux autres Français sont également en lice dans cette March Madness 2022, mais on les voit mal fouler les parquets lors des trois semaines à venir. L’intérieur originaire de Paris Alex Tchikou n’a pas joué la moindre seconde depuis le mois de novembre, lui qui – on le rappelle – avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille en octobre 2020. Seulement trois matchs disputés en tout avec Alabama cette année pour cinq petites minutes, autant dire que ce serait une grande surprise s’il venait à être lancé dans le grand bain lors des prochaines échéances. Pourtant, ce n’est pas le potentiel qui manque.

Damn I ain’t play in a real basketball game in more than 2 years 😢 I’ll keep being patient for what GOD got for me 🙏🏾 — Alex “FrenTchi” Tchikou (@tcalex0) March 7, 2022

Tanguy Touzé, qui évolue au sein de la petite université de Jacksonville State, a lui participé à seulement un match en 2022. C’était le 26 février dernier face aux North Alabama Lions, avec une petite minute de jeu au compteur. Opposée à l’équipe d’Auburn qui est guidée par le phénomène Jabari Smith, Jax State ne devrait pas faire long feu dans cette March Madness mais on espère que Tanguy pourra quand même goûter à l’atmosphère toujours très particulière de l’évènement.

L’année dernière, Joël Ayayi avait très bien représenté le drapeau tricolore en aidant Gonzaga à aller jusqu’en finale de la March Madness. Quel Frenchie va s’illustrer cette saison ? Qui va arriver le plus loin ? Est-ce que l’un d’entre eux peut se révéler alors que personne ne l’attendait ? Réponse à partir de jeudi. N’oubliez pas, c’est la folie de mars, absolument tout est possible.