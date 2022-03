Quin Snyder pourrait un jour succéder à Gregg Popovich : une base jeune à polir, un projet sportif à relancer, le scénar est séduisant

Alors que Gregg Popovich est devenu le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA, les rumeurs concernant sa succession se multiplient, avec Quin Snyder en pole position pour récupérer sa place. On débrief.

Vendredi dernier, Gregg Popovich a enregistré sa 1336e victoire en saison régulière face au Utah Jazz, faisant de lui l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la Ligue. Cela fait 26 années que Pop est à la tête de la franchise texane, où il a tout connu, des hauts comme des bas, mais surtout du haut et du très haut. Depuis plusieurs années, on se demande quand cette légende du coaching lâchera la tablette, mais aucune déclaration n’est faite. Aujourd’hui, l’ami Gregg n’a plus rien à prouver et les Spurs entament leur reconstruction, ce qui pourrait marquer la fin de l’ère Popovich. Souvent, dans l’histoire de la NBA, lorsqu’une dynastie arrive à la fin de son cycle, le coach est écarté et la reconstruction est confiée à un autre. Les rumeurs concernant sa succession s’accumulent et dernièrement, c’est Marc Stein qui en a sorti une bonne dans son dernier article. Selon lui, c’est Doc Rivers Quin Snyder, actuel entraîneur du Jazz, qui serait le parfait candidat pour reprendre les Spurs lorsque Coach Pop prendra sa retraite.

« De plus en plus, j’entends le nom de Snyder comme successeur potentiel de Pop, que les Spurs apprécieraient particulièrement. » – Marc Stein

Quin Snyder is a potential candidate to replace Gregg Popovich, per @TheSteinLine “More and more, I hear Snyder’s name as a potential Pop successor that the Spurs would naturally relish.” (Via https://t.co/kX6Dg110S5) pic.twitter.com/2Na8FmIU2W — NBACentral (@TheNBACentral) March 13, 2022

Il y a quelque temps, on aurait pu penser que le relais aurait été transmis à l’un des assistants de Pop tels que Ime Udoka, James Borrego ou encore Becky Hammon. Mais tous ont trouvé un poste d’entraîneur principal ailleurs. À première vue, le profil de Quin Snyder est une très bonne idée pour sa vision du jeu et son expérience avec le Jazz. Passé par les Austin Toros, l’équipe de D-League qui fut affiliée aux Spurs, en tant que coach principal, le sosie officiel du Joker est en poste à Salt Lake City depuis 2014. À l’époque, le Jazz traînait dans les profondeurs de la Conférence Ouest et, grâce à son sens du coaching, Quin Snyder a permis de rendre cette équipe compétitive en la menant jusqu’à la première place de la NBA sur l’exercice 2020-21. En cas d’arrivée à San Antonio, avec une base jeune pleine de potentiel, le profil de Snyder serait idéal pour reprendre les rênes de la franchise. D’autant plus que cette saison, Snyder est sur un siège éjectable, puisqu’en cas de nouvel échec en Playoffs, le front office mormon pourrait décider de s’en séparer. Ce scénario, R.C. Buford doit certainement prier chaque nuit pour qu’il se produise. De son côté, Gregg Popovich est très proche de son front office et pourrait même être en train d’attendre que le méchant du dernier Batman soit disponible pour annoncer sa retraite et libérer sa place.

Fans des Spurs, commencez à préparer les mouchoirs, car la retraite de Tonton Gregg approche à grands pas. Si les rumeurs se confirment, alors la franchise ne devrait pas rester très longtemps au fond du classement. Quin Snyder aux Spurs, plus on y réfléchit et plus on se demande comment cela pourrait en être autrement.

Source texte : Marc Stein