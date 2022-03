Le pari NBA du jour : 330€ à gagner en misant sur Kyrie Irving qui cartonne dans une victoire des Nets à Orlando

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mardi 15 mars, c’est un programme allégé que nous offre la NBA avec seulement quatre matchs au menu, mais il y a quand même pas mal d’opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

00h00 : Pacers (3,35) – Grizzlies (1,33)

00h00 : Magic (4,65) – Nets (1,20)

00h30 : Heat (1,09) – Pistons (7,40)

01h00 : Pelicans (2,50) – Suns (1,54)

Le pari qu’on sent bien

Kyrie Irving marque au moins 25 points et les Nets gagnent face au Magic (2,20) : Brooklyn joue à l’extérieur ce soir, ce qui signifie que Kyrie Irving sera sur le terrain. Et quand il est sur le terrain, Uncle Drew fait du sale. Sur ses sept derniers matchs, Kyrie tourne à quasiment 31 points de moyenne et a atteint la barre des 25 points à cinq reprises. Face à la faible équipe du Magic, Irving devrait enchaîner sans trop de problèmes et avec Kevin Durant à ses côtés, aucune chance que les Nets s’inclinent.

Le combiné à tenter

Les Suns l’emportent chez les Pelicans et les Grizzlies gagnent face aux Pacers (2,05) : combiné simple mais potentiellement très efficace. Les Suns prouvent que malgré l’absence de Chris Paul, ils continuent de bien tourner, eux qui ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs. Et y’a pas de raison que ça change face à des Pelicans toujours privés de Brandon Ingram (C.J. McCollum va rejouer). Devin Booker, Deandre Ayton et Cie vont faire le boulot en Louisiane pour prendre leur revanche après la défaite concédée contre NOLA fin février. Avec ça, on voit bien Memphis faire le boulot à Indiana. Certes Ja Morant devrait rater la rencontre, mais les Grizzlies ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils pouvaient enchaîner les wins sans leur superstar. Ils sont d’ailleurs sur trois succès de suite, tandis qu’Indiana reste sur quatre défaites en cinq matchs. Enfin, les Pacers pourraient également être privés de Malcolm Brogdon, Chris Duarte et Goga Bitadze.

Une petite folie pour finir ?

Bam Adebayo prend au moins 13 rebonds contre les Pistons (2,90) : la « grosse » cote du soir nous vient de Miami, avec un Bam Adebayo dominant dans la raquette. Contre l’attaque limitée de Detroit, le pivot du Heat pourrait se faire plaisir au rebond, lui qui reste sur 29 prises lors de ses deux dernières sorties.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

