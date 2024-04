Brandon Ingram, retour espéré avant la fin de la saison régulière ?

Touché au genou et sur la touche depuis six matchs, Brandon Ingram ne sait toujours pas quand il pourra revenir sur les parquets. Du côté des Pelicans, on “espère” que l’ailier pourra être présent avant le 15 avril.

À la mi mars, les Pelicans étaient au top de leur confiance. Forts d’une grosse série de victoires, ils fonçaient sur la quatrième place des Clippers et on sentait que le momentum était de leur côté. Et puis est venue cette blessure de Brandon Ingram lors de la défaite face au Magic.

Si le bobo était moins grave que ce qu’annonçaient les premiers retours, l’absence du All-Star était un vrai coup dur pour la franchise du bayou. Co-star des Pelicans avec Zion Williamson, Brandon Ingram reste un scoreur et un créateur élite malgré sa saison la moins prolifique depuis son arrivée en Louisiane (20,9 points, 5,8 passes et 5,1 rebonds par match).

Depuis sa blessure, les Pelicans sont d’ailleurs tout juste à l’équilibre au bilan (3 victoires pour 3 défaites).

Impossible d’imaginer NOLA aller loin en Playoffs sans l’un de ses joueurs phares en tenue. Willie Green, coach de New Orleans, a expliqué à l’insider Christian Clark de NOLA.com que la franchise avait “l’espoir” de récupérer Ingram d’ici la fin de saison régulière. Il reste encore 7 matchs à jouer aux Pelicans jusqu’au 14 avril, date de clôture de la régulière. Actuellement sixièmes à l’Ouest, les joueurs de Willie Green restent sous la menace, des Suns, des Kings voire des Lakers pour le dernier billet de qualification aux Playoffs sans passer par le Play-In Tournament.

