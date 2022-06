Certains candidats à la Draft 2022 avaient décidé en avril de se présenter tout en gardant leur éligibilité NCAA, pour tester le marché et pouvoir retourner à la fac si les retours ne sont pas assez bons. Et ces joueurs-là devaient rendre leur avis final à la Ligue hier, pour figer la liste de candidats. Pas mal ont jugé qu’il était meilleur pour eux de retourner sur les bancs de l’école, mais d’autres, comme le Frenchie Moussa Diabaté, continuent leur chemin vers leur rêve de NBA.

Toutes les universités ont eu la frousse quand ils ont vu la date du 1er juin. Pour eux, c’est le jour où un simple petit choix peut bousculer l’équilibre de l’effectif prévisionnel de la saison prochaine. Et dans cette deadline, c’est bien l’université de Michigan qui a été la plus touchée : les Wolverines viennent de perdre définitivement en six heures de temps deux membres de leur roster de la saison passée. Les deux freshmen Caleb Houstan et Moussa Diabaté ont effectivement choisi de garder leur nom dans la Draft 2022. Alors que l’Américain avait juste pris une précaution en décidant de garder son éligibilité en n’engageant aucun agent, la présence du Français au Barclays Center le 23 juin prochain était, elle, moins actée. Le natif de Paname a pris son temps au sein du processus pré-Draft, et après beaucoup de workouts au sein des franchises et le NBA Draft Combine, les retours étaient encourageants. Au Combine, le profil physique assez unique de l’ailier-fort (2m11 pour 95 kilos, 2m15 d’envergure) a beaucoup plu. En alignant la meilleure détente avec élan de tous les intérieurs avec 91,4 centimètres et les meilleurs temps sur les tests d’agilité et de sprint, les exécutifs des franchises ont compris qu’il fallait prendre des notes à propos du gaillard. Ces derniers ont même halluciné quand ils ont vu le pourcentage de masse graisseuse de Moussa : 2,7% de graisse dans le corps pour le Français, meilleur score parmi la soixantaine de participants. Alors que Monsieur Diabaté voulait juste prendre la température lorsqu’il a annoncé sa candidature en avril dernier, il est maintenant confiant. ESPN l’a annoncé hier : le Frenchie compte bien aller au bout du processus de Draft. À cause de cette incertitude, il n’est pas présent sur les dernières mock drafts, mais est annoncé potentiellement en fin de premier tour.

📰 Maize & Blue News 📰 Freshman forward Moussa Diabate will remain in the 2022 @NBADraft … We wish you nothing but success going forward. Remember. Once a Wolverine, ALWAYS a Wolverine. 〽️🏀 | #GoBlue ➡️ #ProBlue#ForCompetitorsOnly pic.twitter.com/u0GuKGxUDr — Michigan Men's Basketball (@umichbball) June 1, 2022

Moussa Diabaté est parti aux States à l’âge de 14 ans, et a joué ensuite dans plusieurs lycées de Floride avant d’arriver au sein du campus prestigieux de la IMG Academy de Bradenton, à côté de Tampa Bay. Le Frenchie, alors considéré comme l’un des ailiers-forts ayant le plus de potentiel dans sa classe et le treizième meilleur prospect de 2021 selon ESPN, rejoint la belle fac de Michigan. La saison freshman s’annonce rude, la Big Ten où il évolue est annoncée comme la conférence la plus relevée du pays. La saison régulière des Wolverines ne sera pas très glorieuse, et surtout marquée par le sang bouillant du coach Juwan Howard. Moussa Diabaté réussit à sortir du lot à sa manière grâce à ses qualités athlétiques et ses posters indécents. Le poste 4 titulaire alignera une moyenne de 9 points à 54% de réussite et 6 rebonds sur la saison. Sa plus belle performance sera même réalisée en février dernier sur le parquet d’une des meilleures équipes du pays, les Hawkeyes d’Iowa : 28 points sur la tête de Keegan Murray, élu meilleur ailier-fort du pays et annoncé dans le Top 5 de la prochaine Draft. En March Madness, Michigan montrera de sa superbe en passant les deux premiers tours avec brio, Moussa fera preuve de constance mais se fera éliminer aux huitièmes de finale par Villanova, demi-finaliste.

Moussa Diabaté a fait un choix surprenant si l’on ne prend que ses statistiques en compte, mais les scouts NBA ont l’air très emballés par son profil et ses capacités. Si les cadres sont aussi enthousiastes, cela peut promettre une belle place au sein de la Draft, voire un contrat garanti au Français s’il est drafté au premier tour. Pour connaître la suite de l’histoire et savoir où Moussa va atterrir, il faudra attendre le 23 juin prochain.

