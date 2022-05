Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mardi 17 mai, c’est un joli programme que nous propose la NBA avec le grand début des Finales de Conférence Est. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

02h30 : Heat (1,77) – Celtics (2,15)

Le pari qu’on sent bien

Le Heat mène à la mi-temps et remporte le Game 1 contre Boston (1,96) : la série entre Miami et Boston s’annonce longue et disputée mais on voit bien le Heat dominer la rencontre de cette nuit, autant en première qu’en deuxième mi-temps. Raison numéro un, Jimmy Butler et ses copains voudront tout de suite donner le ton devant leur public. Raison numéro deux, peut-être la plus importante, les Celtics sortent tout juste d’une série XXL face aux Bucks du monstre Giannis Antetokounmpo. Boston a effectivement joué un Game 7 dimanche à la maison et a directement dû faire ses valises pour rejoindre South Beach, tandis que les Floridiens sont tranquillement au repos depuis jeudi dernier. C’est quand même pas anodin, et y’a moyen que ça fasse la différence en matière d’énergie. Certes le meneur de Miami Kyle Lowry ne jouera pas le Game 1, mais Marcus Smart pourrait également être sur la touche côté Boston…

Une petite folie pour finir ?

Jimmy Butler termine meilleur marqueur du match (3,10) : Jimmy Buckets est en mission, et ce ne sont pas les Hawks et les Sixers qui diront le contraire. 28,7 points par match depuis le début des Playoffs, c’est tout simplement la meilleure moyenne parmi les joueurs NBA qui sont encore en lice dans ces Playoffs et qui ne se nomment pas Luka Doncic. Malgré la présence de talents comme Jayson Tatum et Jaylen Brown en face, mais aussi de Bam Adebayo et Tyler Herro à ses côtés, Butler voudra une nouvelle fois montrer qui est le patron. Meilleur scoreur de la rencontre avec une cote à 3,10 ? Pas inintéressant.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

