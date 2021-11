Le cinq majeur des Knicks a le pire defensive rating de… l’histoire : de forteresse à gruyère, il n’y a qu’une saison

Très solide l’an passé, la défense des Knicks est totalement à la ramasse depuis le début de saison. Plus inquiétant encore, le cinq majeur a le pire defensive rating de l’histoire de la Ligue !

Si on devait faire une description rapide de la version 2020-21 de New York, ce serait probablement : rempart défensif avec des limites en attaque. Si on devait faire le même exercice pour l’équipe de cette année, on dirait sans doute l’inverse ! Cinquième puissance de feu de la Ligue, les Knicks n’ont plus trop de mal à planter mais, derrière, c’est la grande dégringolade. Ils avaient le quatrième defensive rating l’an dernier, ils sont à présent… vingt-cinquième. Le plus amusant, c’est de voir où se situe le point faible de l’équipe. Alors que certains fans sont toujours en train de dézinguer les remplaçants qui ruinent les efforts des titulaires, et bien là c’est l’inverse ! En gros, Tom Thibodeau a utilisé dix combinaisons de cinq joueurs cette saison, chacune sur plus de 125 minutes. Neuf d’entre elles ont un plus minus positif, la dernière affiche -78. Le problème ? Cette combinaison est en fait… le cinq de départ. Le plus embêtant, c’est que ce n’est pas juste le pire +/- de la Ligue, c’est aussi le pire defensive rating de l’histoire de la NBA !

There are ten 5-man lineups that have played 125+ minutes this season. The other 9 lineups all have a positive +/-. The Knicks starting five have the worst +/- in the league. Not just a negative +/-. Not just among the 10 lineups. The worst in the league. — StatMuse (@statmuse) November 13, 2021

Quand on connaît l’amoureux de la défense qu’est Tom Thibodeau, on se doute qu’il doit s’étrangler avec son café en voyant ses stats passer devant ses yeux. Le coach avait d’ailleurs décidé de sévir contre ses titulaires lors du match contre les Bucks, en envoyant le cinq majeur sur le banc pour tout le quatrième quart-temps. Étrangement, c’est à ce moment-là que New York a commencé sa remontada et les Bucks ont dû s’employer pour calmer la second unit des Knicks. Un sacré contraste par rapport aux starters. Comment expliquer ce phénomène alors ? Faut-il mettre ces difficultés sur le compte des changements opérés à l’intersaison ? Avec les arrivées d’Evan Fournier et Kemba Walker et le retour de blessure de Mitchell Robinson, New York a changé trois de ses cinq titulaires et cela peut donc demander du temps pour que la mayonnaise prenne. Interrogé en conférence de presse sur le nombre de matchs nécessaires pour que la machine se mette en route, Tom Thibodeau a balayé d’un revers de la main. Hors de question d’attendre.

« Quand tu arrives à 20, tu dis 30. Et puis tu arrives à 30 et tu dis 40. Et avant que tu ne t’en rendes compte, la saison est terminée. C’est un ramassis de conneries. »

Pourtant, avec des joueurs comme Vavane, R.J. Barrett ou Mitchell Robinson, New York dispose de trois bons défenseurs parmi son cinq de départ et l’équipe ne semble pas moins armée de ce côté du terrain par rapport à la version de 2021. Reste à espérer pour les fans qu’il ne s’agit que d’une question d’automatismes car, dans le cas contraire, on pourrait aller au-devant d’une grosse désillusion du côté de Big Apple.

New York ne sait plus défendre et ça commence par les titulaires. Pire plus minus de la Ligue, pire defensive rating de l’histoire, le cinq majeur va devoir se faire violence pour ramener de l’ordre dans la maison, et vite.