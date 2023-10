Transféré aux Warriors durant l’intersaison, Chris Paul a fait ses deux premières apparitions avec sa nouvelle équipe en ce début de présaison. L’occasion d’avoir un premier (et petit) aperçu de son intégration à Golden State, qui pose question à travers la NBA. Mais aux yeux de CP3, il n’y a pas de doutes à avoir.

Ça y est, on a enfin vu Chris Paul sous un maillot des Warriors, on a enfin pu réaliser que le Point God va évoluer aux côtés de ses anciens ennemis Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Mais est-ce que ça va pour autant fonctionner ? Si les premières séquences qu’on a pu voir en présaison sont encourageantes, elles ne suffisent pas pour faire taire ces sceptiques qui doutent de l’intégration de CP3 à Golden State. La réponse du principal intéressé ? La voici. (via Dubs Talk podcast, sur NBC Sports)

“J’ai 19 années d’expérience. Le basket reste le basket, à moins qu’on shoote avec quelque chose d’autre désormais. […] Ce n’est pas la première fois que je change d’équipe. Ce n’est pas la première fois que j’entends des bruits de l’extérieur. À chaque fois que je change d’équipe, on dit que ça ne va pas marcher, mais…”

Mais le plus souvent, ça a marché.

C’est vrai que lorsqu’on regarde dans le rétro, on se rend compte que Chris Paul a rarement eu des problèmes d’intégration dans sa nouvelle équipe, au contraire il a réussi à la sublimer à plusieurs reprises. Quand il est passé des Clippers aux Rockets, il a très bien trouvé sa place aux côtés de James Harden pour faire de Houston une équipe à 65 victoires. Certes cela s’est mal terminé avec le Barbu, mais ce n’est pas parce que ça ne marchait pas sur le parquet. Transféré ensuite à Oklahoma City, CP3 a permis au Thunder d’un tout jeune Shai Gilgeous-Alexander de surprendre tout le monde pour se qualifier en Playoffs. Et puis on se souvient de ce que Paul a réalisé à son arrivée chez les Suns de Devin Booker, qui sont immédiatement devenus un poids lourd de l’Ouest.

Aujourd’hui à Golden State, le Point God n’est évidemment plus dans son prime, mais il possède toujours cet énorme QI basket qui devrait lui permettre de bien s’intégrer dans le système Warriors. “Pour l’instant ça va tout seul” a récemment déclaré CP3, qui découvre le bonheur de jouer aux côtés du meilleur shooteur all-time Stephen Curry.

Globalement, on n’a pas trop de doutes sur le fait que Chris Paul arrivera à bien jouer avec Steph et Cie en attaque. C’est trop intelligent et talentueux pour que ça ne fonctionne pas. On veut surtout voir ce que ça donne en défense au vu des limites actuelles du meneur de 38 ans, et quelles combinaisons utilisera le coach Steve Kerr pour tenter de trouver le meilleur équilibre possible.

