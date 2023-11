Performance All-Time : les 13 tirs à 3-points de Stephen Curry face aux Pelicans, la pyromanie à l’état pur

Dans la liste des plus grands pyromanes de l’histoire de la NBA, ceux capables d’enflammer un match dans sa globalité en partant d’un simple tir primé, Stephen Curry est indéniablement l’un des tous meilleurs (si ce n’est LE). Retour sur le soir où le Chef a brûlé vif les Pelicans avec 13 tirs à 3-points plantés dans la soirée. Le record NBA de l’époque.

Quel goût ça aurait, à votre avis, le pélican grillé ? Faut demander à Stephen Curry, car c’est lui qui s’est occupé de la cuisson. Un feu qui a progressé crescendo en intensité au fur et a mesure de la soirée, de la petite étincelle au brasier historique. Car oui, ce soir là, Curry s’est enflammé comme aucun autre joueur ne l’a fait avant lui.

Posons un peu de contexte. Nous sommes en novembre 2016. Stephen Curry commence tout juste une saison qui s’annonce monstrueuse puisque les Warriors ont recruté Kevin Durant. Au sortir d’une dernière campagne légendaire (MVP unanime, meilleur bilan collectif de l’histoire de la NBA) gâchée par un revers non moins extraordinaire face aux Cavaliers en Finales NBA, le Chef veut montrer que cet accroc n’était une erreur de parcours.

Pourtant, la veille de cette performance alors all time, Stephen Curry alignait l’une de ses pires stat’ de tir en carrière. 0/10 derrière l’arc, insérer blague faite et refaite sur Stephen Curly. Le lendemain ? Une soirée à la maison, face aux Pelicans d’Anthony Davis, ça ne nous rajeunit vraiment pas. Tout ça pour dire que les fans, les consultants, les médias… tout le monde attend la réaction du MVP en titre. Tout le monde se demande ce qu’il s’est passé la veille. Tout le monde veut voir Curry rectifier le tir et de nouveau nous gratifier de sa précision chirurgicale balle en main. Si l’on savait.

Chanceux sont ceux qui ont assisté à ce match en direct. Ils ont pu voir le leader de la Dub Nation illuminer l’Oracle Arena. Les images se passent presque de commentaire, les voici.

La ligne statistique ? 46 points à 13/17 à trois-points, merci et au revoir. La célébration “night night” n’était pas encore son petit péché mignon, mais elle aurait bien résumé bien la soirée. Record de Kobe Bryant effacé, parlez désormais du Chef. Une performance historique qui tiendra deux ans, avant d’être effacée par le meilleur coéquipier de Curry, Klay Thompson, qui ira jusqu’à 14 face aux Bulls… mais ça, c’est pour la prochaine fois !

Source : Warriors