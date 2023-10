Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Los Angeles Lakers !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Toujours un moment important de ces 30 Previews en 30 Jours, la preview des Lakers. Gros marché, Hollywood, LeBron James, du drama, des espoirs, des haters, comme toute franchose historique les Lakers sont clivants, mais quoiqu’il arrive on en parle, on en parle beaucoup.

Cette saison ? LeBron James et Anthony Davis en lead, Austin Reaves en troisième homme potentiel, le duo D’Angelo Russell / Gabe Vincent à la mène et des paris un peu partout ailleurs. Les Lakers veulent offrir à LeBron une cinquième bague avant qu’il ne se concentre sur son fiston Bronny, et toute la saison les Lakers seront, comme chaque année, au centre de la cible. Envoyez la preview ? Envoyez la preview !