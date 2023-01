La NBA et les États-Unis n’attendent que lui, et Victor Wembanyama fera son entrée dans la Grande Ligue la saison prochaine. Prospect le plus prometteur au monde, Wemby en fait saliver plus d’un et s’offre à lui un très bel avenir… mais sous réserve que sa santé le suive, comme le dit Tony Parker.

Le monde de la balle orange n’a d’yeux que pour lui : oui, Victor Wembanyama est attendu par tous. Adoubé par les meilleurs joueurs du monde et par Magic Johnson himself à Paris, la hype autour de Wemby est énorme et le Français sera très scruté. De passage sur Canal +, Tony Parker s’est exprimé sur le cas du tricolore. S’il l’a évidemment validé et qu’il le soutient, TP n’a qu’une seule inquiétude : son physique.

“Le plus important pour lui, c’est de rester en bonne santé. Il a un talent qu’on a jamais vu dans le basket, être aussi grand, courir aussi vite, être aussi adroit, avec le skillset qu’il a, il fera une très grande carrière. Ce qui m’inquiète, c’est s’il reste en bonne santé, parce que à cette taille là, on a jamais vu.”

Pour TP, la principale limite de Victor Wembanyama serait physique, puisqu’il n’a pas encore montré qu’il était capable à rester en bonne santé quand il doit enchainer les matchs. Son passage à l’ASVEL, où il jouait le championnat et l’EuroLeague, a surtout été marqué par de nombreuses blessures. Dans une ligue aussi intense que la NBA, avec parfois 3 ou 4 matchs par semaines, il va devoir montrer des progrès à ce niveau.

“À l’ASVEL, il a été blessé la moitié de la saison, aujourd’hui il a fait le choix d’aller dans une équipe (Levallois) qui ne joue qu’une fois par semaine. Ce qui m’inquiète c’est est-ce qu’il peut jouer quatre fois par semaine, contre les meilleurs, tous les jours ? Sinon, au niveau du talent et si il reste en bonne santé, ce sera un des meilleurs joueurs de l’histoire.”

Il est vrai que Wemby possède un physique assez unique. 2m21, 95 kg et un profil assez frêle, le gamin des Yvelines devra faire face à des duels physiques face aux meilleurs intérieurs de la ligue dès la saison prochaine. Mobile, rapide, adroit… le freak a presque tout pour lui, mais garde une grosse marge de progression au niveau physique.