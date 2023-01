Que faisiez-vous hier après-midi quand le transfert de Rui Hachimura aux Lakers a été confirmé ? Le joueur de Los Angeles Dennis Schroder était lui en direct sur Twitch. Voici sa réaction à chaud.

Dennis Schroder finding out about the Rui Hachimura-Kendrick Nunn trade on his live Twitch stream. Awkward.pic.twitter.com/nuJm5aDW8x — 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧’ 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) January 24, 2023

“Un transfert ? Rui ? Oh non. Rui contre Kendrick Nunn ?! Oh mon dieu, il faut que j’envoie un message à Rui. Je dois envoyer un texto à Kendrick Nunn. C’est fou, la NBA est un business, c’est dingue.”

Si les joueurs NBA ont bien conscience qu’ils évoluent à l’intérieur d’un gros business, ce n’est pas pour autant qu’ils restent insensibles au départ d’un copain. La preuve avec Dennis Schroder, qui semblait visiblement assez proche de Nunn durant leur expérience commune à Los Angeles. Comme nous, le meneur allemand a appris la news via Twitter, mais contrairement à nous il a vu un pote se faire envoyer à l’autre bout du pays en un simple claquement de doigts. Et ça forcément, ça fait truc, même pour des mecs qui gagnent des millions de dollars dans la ligue la plus prestigieuse du monde.

Il est intéressant de voir la différence de réaction entre un joueur comme Schroder qui est indirectement concerné par le transfert, et la réaction globale entourant cet échange entre Los Angeles et Washington.

Car quand on regarde la gueule du trade, on se dit que les Lakers sont assez clairement gagnants. Ils n’ont en effet pas lâché grand-chose (Nunn + 3 choix de second tour de draft) pour récupérer Hachimura, 9e choix de la Draft 2019. Certains se demandent même comment Washington a pu accepter un tel deal, qui ne contient aucun choix de premier tour de draft en échange, ainsi qu’un joueur comme Nunn dont le passage à Los Angeles a déjà été oublié malgré quelques bonnes perfs récentes…