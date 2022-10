Absents des terrains lors de l’intégralité de la saison dernière, Kawhi Leonard et John Wall vont profiter de la pré-saison pour faire leur grand retour sur les parquets et retrouver quelques sensations. Le rendez-vous est déjà pris, on se retrouve dans la nuit de lundi à mardi !

Les Clippers ont joué leur premier match de pré-saison cette nuit face au redoutable (non) Maccabi Ra’anana, mais Kawhi et Jean Mur sont tranquillement restés sur le banc aux côtés de Paul George et Reggie Jackson pour mater leurs copains en mettre 40 à leur adversaire du soir (121-81). Le coach Ty Lue avait effectivement décidé de laisser tout ce beau monde sur la touche après les premiers jours toujours intenses du camp d’entraînement, histoire de ne pas brusquer les choses et laisser le Frenchie Moussa Diabaté (14 points et 7 rebonds en 25 minutes, 5/5 au tir) montrer qu’il est le prochain franchise player des Clips. Néanmoins il ne faudra pas attendre beaucoup plus longtemps pour revoir Leonard et Wall enfiler les sneakers. Lue l’a dit lui-même via Law Murray de The Athletic, les deux vont faire leur grand retour dans la nuit de lundi à mardi pour l’opposition entre les Clippers et les Blazers, à 4h30 heure française du côté de Seattle.

Kawhi Leonard will return to NBA action Monday night vs Trail Blazers. — Law Murray 🌚 (@LawMurrayTheNU) October 1, 2022

John Wall will return to NBA action Monday night vs Trail Blazers — Law Murray 🌚 (@LawMurrayTheNU) October 1, 2022

Le dernier match de Kawhi Leonard en NBA, il remonte au 14 juin 2021. Le dernier de John Wall ? Le 23 avril de cette même année. Autrement dit, ça remonte. Les raisons de leur absence prolongée sont évidemment différentes, Kawhi se remettant de sa rupture partielle d’un ligament du genou subie lors d’un match de Playoffs contre le Utah Jazz, tandis que Jean Mur ne rentrait tout simplement plus dans le projet Rockets et est ainsi resté sur le côté pendant qu’Houston commençait sa reconstruction. Mais ça y est, ils sont là désormais, avec un objectif commun : aider les Clippers à prendre le pouvoir au sein de la Conférence Ouest. Quatre ans après avoir signé dans sa ville natale de Los Angeles, Kawhi Leonard reviendra forcément avec le couteau entre les dents pour montrer qu’il reste l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète basket quand il est en pleine santé. Ce côté revanchard animera aussi John Wall, qui à 32 ans et après de nombreuses galères veut prouver qui lui reste beaucoup de basket dans les mains. Au sein d’un effectif aussi talentueux que profond, ces deux-là pourraient représenter les moteurs du retour des Clippers sur le devant de la scène. Ils sont tombés aux portes des Playoffs – mais avec les honneurs – la saison dernière, aujourd’hui ils font partie des grands favoris pour le titre.

Tous les matchs de pré-saison ne se valent pas. Mais clairement, celui de lundi entre les Clippers et les Blazers mérite son coup d’œil.

Source texte : The Athletic