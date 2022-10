Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de septembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Le NBA Media Day 2022 a eu lieu pour toutes les équipes, voyons ce que ça a donné.

# Atlanta Hawks : entre Dejounte Murray, Nas, Outkast et anniversaire de John Collins

Coming soon to an arena near you….🔥🔥 pic.twitter.com/Lp68cueRXg — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 24, 2022

So fresh, so clean 🤩 pic.twitter.com/WC5xWMWPrb — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 24, 2022

Y’all peep the top of @jcollins20_’s birthday cake 👀😤 pic.twitter.com/32TlGjwdaK — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 23, 2022

# Boston Celtics : entre teinture verte, Malcolm Brogdon et rivalités du lycée

that green cut really pops ☘️ pic.twitter.com/6sLLv0etli — Boston Celtics (@celtics) September 26, 2022

.@MalcolmBrogdon7 is ready for a new season ☘️ pic.twitter.com/0b8IsCI58H — Boston Celtics (@celtics) September 26, 2022

college rivalries never grow old 🤣 pic.twitter.com/42JCRHp1tf — Boston Celtics (@celtics) September 26, 2022

# Brooklyn Nets : entre stars, terre plate et briques à 3 points

# Charlotte Hornets : entre jeunesse, voix de baryton et animation de soirée

Producer @MELOD1P has some 🔥 content on the way… pic.twitter.com/xtqGlZDAXG — Charlotte Hornets (@hornets) September 26, 2022

# Chicago Bulls : entre speech de Zach LaVine, Dragon slovène et crâne chauve luisant

Zach is back and ready to hoop. pic.twitter.com/zbtV17VofT — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 26, 2022

# Cleveland Cavaliers : entre jeunesse montante, afro bruyante et araignée géante

# Dallas Mavericks : entre concours de claques à la tortilla, chansonnette et chapeau de cow-boy texan

When you need to take a break from #MavsMediaDay for a sec 💀 pic.twitter.com/9H9l7SXKMU — Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 26, 2022

# Denver Nuggets : entre amitié Joker-Guillaume Tell et selfie

# Detroit Pistons : entre jeunesse dorée et maillot teal

# Golden State Warriors : entre flex avec les trophées, Poole party et

# Houston Rockets : entre célébrations, photos Polaroid et rookie affamé

big picture day energy 😁 pic.twitter.com/oaPjfV3yhN — Houston Rockets (@HoustonRockets) September 26, 2022

this duo is ready for year 2 pic.twitter.com/Hq0Wib2ruy — Houston Rockets (@HoustonRockets) September 26, 2022

# Indiana Pacers : entre jeux de fumée et martyrisation du rookie Bennedict Mathurin

behind the scenes at media day.🔥 pic.twitter.com/OCces1MSFZ — Indiana Pacers (@Pacers) September 26, 2022

# Los Angeles Clippers : entre retour de John Wall et mains géantes de Kawhi Leonard

Believe it or not, this is a normal size microphone… pic.twitter.com/kWsa7ZpWav — LA Clippers (@LAClippers) September 26, 2022

Media day on film. 📸 pic.twitter.com/KNE72aVbrg — LA Clippers (@LAClippers) September 26, 2022

# Los Angeles Lakers : entre speech du King, effectif revanchard et Patrick Beverley

# Memphis Grizzlies : entre griddy dance, sachets plastiques et sosie épais de Kylian Mbappe

JUNIOR @itzjunior35 tapping in from media day 🗣️ pic.twitter.com/oz72pu9paz — Memphis Grizzlies (@memgrizz) September 26, 2022

# Miami Heat : entre dreadlocks vertigineuses de Jimmy Butler, café « Bigface » et (tentative de) griddy du boomer UD

Sources (Jimmy) have told us that these are not extensions pic.twitter.com/x9d6LHGEMf — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 26, 2022

UD was so excited to see Jimmy that he dropped his coffee 😅 pic.twitter.com/N87qX4sMRI — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 26, 2022

UD’s been trying to learn how to do the griddy all day 🤣 pic.twitter.com/kaHux7WyVV — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 26, 2022

# Milwaukee Bucks : entre squad de champions et chien (pas trop) méchant

The boys are back in town. pic.twitter.com/eABnX34kSk — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 26, 2022

MarJon’s dog Pluto is a star on Media Day. 🤩 pic.twitter.com/lYfPUho3Rk — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 26, 2022

# Minnesota Timberwolves : entre cours de ski et tour de contrôle française

ready for winter 😂 pic.twitter.com/QwDBT31Nya — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 26, 2022

# New Orleans Pelicans : entre biceps saillants, 5 majeur prometteur et poupon

# New York Knicks : entre pattes gauches, recoiffage et renaissance de D-Rose

Waves check 🌊😂 pic.twitter.com/Qx7lQqRzPe — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 26, 2022

# Oklahoma City Thunder : entre jeunesse et… jeunesse

# Orlando Magic : entre n°1 de Draft, fratrie et botte de protection

bro you gotta see this pic pic.twitter.com/xs5w96h1it — Orlando Magic (@OrlandoMagic) September 26, 2022

markelle fultz say it back pic.twitter.com/XXnKkqj3Tc — Orlando Magic (@OrlandoMagic) September 26, 2022

# Philadelphia Sixers : entre effectif affamé, jongles de Joel Embiid et anniversaire de Shake Milton

“yep i’m showing off. I hope you got that.” we did. ⚽️ pic.twitter.com/7aYXDRdo6W — Philadelphia 76ers (@sixers) September 26, 2022

bday bash for the bday boys🥳 pic.twitter.com/CaGSgs0jgG — Philadelphia 76ers (@sixers) September 26, 2022

# Phoenix Suns : entre quête du titre et maillot sunburst

# Portland Trail Blazers : entre Gary Payton II et photos du dessus

It’s 8:30 am and according to @Garydwayne, it’s time for Media Day. pic.twitter.com/RHo3RLi4hi — Portland Trail Blazers (@trailblazers) September 26, 2022

# Sacramento Kings : entre challenges TikTok et cube de l’infini

# San Antonio Spurs : entre relève et teinture corporate

# Toronto Raptors : entre caméra à l’ancienne et présence de Drake

Found an old digital camera and figured y’all would want to see Gary pic.twitter.com/hDyPL50NVB — Toronto Raptors (@Raptors) September 26, 2022

Who do you think got better pics this year? 👀 #NBAMediaDay pic.twitter.com/vNZ2tFbDA5 — Toronto Raptors (@Raptors) September 26, 2022

# Utah Jazz : entre chenilles, maillots à l’ancienne et choke aux lancers-francs

# Washington Wizards : entre hommage à Gilbert Arenas, maillot rose et dribbles chaloupés

KP rockin’ the classic drip 🔥 pic.twitter.com/b3FAtEqJGK — Washington Wizards (@WashWizards) September 23, 2022

Showin’ off the handles 🔥 pic.twitter.com/h5TKinR82C — Washington Wizards (@WashWizards) September 23, 2022

# Les rookies se voient sur NBA 2K pour la première fois.

« J’ai l’air de quoi ? »

# Le style de Kyle Kuzma, toujours aussi rocambolesque.

# Giannis, trafiquant de sneakers.

Media Day was a success!! We sold some shoes 🤣😂 pic.twitter.com/apeiyVzFuI — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 27, 2022

« Ce Media Day était un succès ! On a même vendu des chaussures. »

# Voyons certaines recrues dans leurs nouveaux uniformes désormais.

How do I look in green? Ye☘️r7️⃣ pic.twitter.com/wFU1VN7x1H — Malcolm Brogdon (@MalcolmBrogdon7) September 28, 2022

« De quoi j’ai l’air en vert ? »

« Nouveau maillot. »

# L’ouragan qui frappe la Floride inquiète les joueurs.

Y’all stay safe with this hurricane please — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) September 29, 2022

« Faites attention à cet ouragan s’il vous plaît. »

I hope everyone stays safe during this hurricane. 🙏🏾🤞🏾 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) September 29, 2022

« J’espère que tout le monde est en sécurité pendant cet ouragan. »

Praying for all families, businesses and thoughts for those being affected by Hurricane Ian and those affected in Puerto Rico prior. — Grant Williams (@Grant2Will) September 28, 2022

« Je prie pour toutes les familles et entreprises. Et je pense à ceux qui sont touchés par l’ouragan Ian et ceux qui l’ont été à Porto Rico auparavant. »

Prayers to Florida🙏🏽 — Tre Jones (@Tre3Jones) September 28, 2022