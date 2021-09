Le mois d’août 2021 vu par Twitter : on tient déjà la plus belle action de la saison d’Andre Drummond

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’août.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Prenons un instant pour vous rappeler le dunk à 360 degrés de Rudy Gobert pendant ces Jeux Olympiques. Voilà, vous n’avez plus que ça en tête maintenant.

# Deux vestiges du basket FIBA tirent leur révérence après ces JO…

« La fin d’une ère… »

# Sur leur terre natale, les frères Antetokounmpo sont en plein flex.

The Antetokounbros take the Acropolis. 🏆🇬🇷 pic.twitter.com/BbJCGFoX4r — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 5, 2021

« Les frères Antetokounmpo ont pris l’Acropole. »

# Ils n’ont plus le même maillot, mais ils ont la même passion : se taquiner. Messieurs dames, voici Evan Fournier et Nikola Vucevic.

Je fais peter le 94 au Madison la saison prochaine ou quoi ? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 8, 2021

On en a rien foutre de quel numero tu veux prendre — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) August 8, 2021

# Il semblerait d’ailleurs que ce dernier et Vincent Poirier soient en désaccord avec le ministre de l’éducation nationale.

Au contraire monsieur le ministre @jmblanquer Notre culture sportive à l’école est désastreuse. Si mes coéquipiers et moi même sommes arrivés à l’élite de notre sport c’est grâce aux associations sportives, aux clubs, aux bénévoles mais en aucun cas grâce à l’école. https://t.co/35V3QA0Hvf — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 9, 2021

Et Mercé L’EPS hein https://t.co/IBDzxURdZc — Vincent Poirier (@viinze_17P) August 9, 2021

# Andre Drummond a peut-être bien sauvé la vie de son fils, qui est tombé dans la piscine du pivot après avoir échappé à toute vigilance.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂 No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk — Andre Drummond (@AndreDrummond) August 12, 2021

« Tous les héros ne portent pas de cape.

Le pire cauchemar des parents. Avec mon fils et moi-même.

Personne n’a été blessé dans cette vidéo. »

# Damian Lillard rassure les fans des Blazers, il compte ne jamais partir aux Lakers.

« Combien je parie sur le fait qu’avant le début de la saison, les Lakers vont avoir Damian Lillard. »

« Parie un million. »

# Personne n’a oublié l’anniversaire de Kobe Bryant.

Happy birthday @kobebryant , your legacy and impact to this world will live on forever!! — Tristan Thompson (@RealTristan13) August 23, 2021

« Joyeux anniversaire Kobe Bryant, ta légende et ton impact sur le monde perdureront à jamais. »

« Joyeux anniversaire à la légende. »

Happy Bday @kobebryant !! you are missed bro!! 🙏🏽 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) August 23, 2021

« Joyeux anniversaire Kobe Bryant, tu nous manques. »

# Onyeka Okongwu, dépouillé par les blessures depuis le début de sa carrière en NBA, veut juste jouer.

Man I just wanna hoop 😞 — Onyeka Okongwu (@BigO21_) August 22, 2021

« Je veux juste jouer. »

# On a les titres qu’on peut à Sacramento.

Congrats to the gang @SacramentoKings 🏆👑 — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 18, 2021

« Bravo à l’équipe des Sacramento Kings. »

# Même en NBA, la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain fait parler.

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb — Stephen Curry (@StephenCurry30) August 10, 2021

« Messi a de bons goûts je vois. Bonne chance au PSG mon gars. »

La 30 de Leo 😍 — Facu Campazzo (@facucampazzo) August 10, 2021

« Leo (Messi) avec le 30 ! »

messi will be rocking a jordan logo. i kno MJ happy. pic.twitter.com/DiZm1yqhLM — solomon hill (@solohill) August 10, 2021

« Lionel Messi va porter un logo Jordan, je sais que MJ va être content. »

# Evan Fournier VS les développeurs de NBA 2K, épisode 2.

Every fucking year bro… 🤦🏻‍♂️

I am sick of this shit. 😂😂😂 pic.twitter.com/DH9Hr7twij — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 25, 2021

« Tous les ans la même chose. J’en peux plus de cette merde. »

Une très belle édition pour ce mois d’août grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en septembre pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.