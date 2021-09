Joel Embiid monte au créneau sur le dossier Ben Simmons : des médias aux fans des Sixers, Jojo se lâche bien comme il faut

Gros dossier de l’été, Ben Simmons est à la une de l’actu depuis sa demande de transfert, rendue publique mardi soir. Et quand on parle de Ben Simmons, le nom de Joel Embiid n’est jamais très loin, certains déclarant que le pivot serait plus que jamais en froid avec l’Australien. Face à ça, Jojo a tenu à réagir et il n’y est pas allé de main morte.

C’est aux alentours de 16h ce mercredi que Joel Embiid a pris son téléphone pour aller sur Twitter et dire ce qu’il avait sur le cœur suite aux derniers événements concernant le dossier Ben Simmons. Visiblement, c’est un report d’USA Today Sports qui a piqué Jojo au vif, un report mettant en avant d’éventuelles tensions entre Embiid et Simmons et le fait que les Sixers aient dû choisir entre les deux. Dans celui-ci, l’auteur Jeff Zillgitt souligne notamment l’épisode du Game 7 de la demi-finale de Conférence Est entre les Sixers et les Hawks, un Game 7 perdu à la maison par Philly et dans lequel Simmons avait notamment refusé un dunk tout fait dans le money time. Une action très symbolique de la faillite du Boomer dans cette série, et surtout une action pointée du doigt par Embiid pour expliquer la défaite de Philadelphie. En plus de ça, on a également entendu d’autres bruits de couloir disant que Simmons était en mode silence radio et qu’il ne répondait plus aux appels de Joel. Autant dire qu’il semble y avoir une certaine substance derrière le report de base, surtout que le duo All-Star de Philadelphie a souvent été source de rumeurs et de discussions dans le passé par rapport à sa complémentarité. Mais face à tout ça, Joel Embiid a donc décidé de monter au créneau. Pour se défendre lui-même, pour défendre Ben Simmons, pour accuser les méchants médias, et même pour critiquer certains fans des Sixers. Quand on vous dit qu’il n’y est pas allé de main morte, ce n’est pas une blague.

Sources “Trust me bro”!! Stop using my name to push people’s agendas. I love and hate drama. I love playing with Ben. Stats don’t lie. He’s an amazing player and we all didn’t get the job done. It’s on me personally. I hope everyone is back cuz we know we’re good enough to win https://t.co/1kq9VI9byE — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 1, 2021

From my own experience, y’all have no idea how much this media makes up stuff for followers and shame on you for believing them. — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 1, 2021

I haven’t forgotten but 2 years ago, I got booed, people in Philly wanted me to be traded. I even shushed them. Only the real ones didn’t but I just put the work in that offseason to be better cuz I knew I wasn’t playing up to my potential. Philly fans, y’all also gotta be better — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 1, 2021

For clarity, I love the criticism, I love when I’m told I can’t do something. It makes me work harder to prove everyone wrong but not everyone is built like that. — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 1, 2021

On ne va pas vous faire toute la traduction mais pour ceux qui galèrent un peu avec la langue de Shakespeare, voilà ce qu’il faut retenir : agacé de voir son nom associé à une potentielle embrouille avec Ben Simmons, Joel Embiid réfute sans retenue le report d’USA Today et assure « qu’il adore jouer avec Ben ». Jojo prend également la responsabilité de la défaite en Playoffs et croit toujours en la capacité des Sixers à remporter un titre avec Simmons. Il enchaîne ensuite en accusant les médias d’inventer des choses pour leur propre visibilité et blâment ceux qui tombent continuellement dans le panneau. Rien de bien original en somme. Ensuite, ce sont les fans des Sixers qui en prennent pour leur grade. Réputés pour être très exigeants et impatients, les supporters de Philly n’hésitent jamais à siffler leur équipe quand ça galère un peu. Alors vous imaginez bien à quel point Ben peut être critiqué dans la ville de l’amour fraternel depuis le fiasco des Playoffs. Embiid tient à rappeler à tout le monde qu’il a lui aussi connu son lot de critiques il n’y a pas si longtemps, alors qu’il est aujourd’hui un candidat MVP. Le message derrière ça ? « Merci d’apporter plus de soutien à vos joueurs », un message déjà mentionné par l’arrière des Sixers Danny Green il y a quelques semaines, qui avait déclaré que les fans feraient mieux de rester derrière leur équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Pas sûr que tout ça plaise à la fanbase très fière de Philadelphie, mais Jojo a tenu à mettre les points sur les i. Une mise au point qui ne devrait cependant pas changer grand-chose par rapport à l’avenir de Ben Simmons, qui semble s’inscrire loin, très loin de Philly.

Comme il l’indique dans son dernier message, Joel Embiid aime utiliser la critique pour progresser et fermer les bouches. C’est ce qu’il a fait en devenant un joueur calibre MVP, mais Ben Simmons ne semble pas posséder le même type de mentalité, ce que Jojo a l’air de sous-entendre. Pour le défendre ou pour le booster subtilement ? On ne sait pas trop au final mais en tout cas, on voit mal aujourd’hui Ben Simmons revenir porter le maillot des Sixers un jour. Pas après tout ce qu’il vient de se passer…

Source texte : @JoelEmbiid, USA Today Sports