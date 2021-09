La NBA sort sa compil’ des meilleurs handles de big men : même Jahlil Okafor a son highlight, alors ça vaut le détour

On le sait depuis un moment, si les big men veulent survivre dans la NBA d’aujourd’hui, ils se doivent d’être polyvalents. Faire des bonnes passes, avoir un bon poignet, shooter, dribbler… bref il faut se montrer de plus en plus adroit avec la gonfle, et ça donne parfois de sacrés résultats. La preuve avec la compil’ officielle des meilleurs handles des intérieurs lors de la saison dernière.

Au menu de la vidéo d’aujourd’hui, nous avons : Mason Plumlee qui fait danser la bachata à notre TLC national et JaVale McGee qui mystifie toute l’équipe des Celtics pour finir avec un gros tomar, tout comme Zion qui se défoule sur les Knicks. Combo pour les Twin Towers de Toronto Chris Boucher et Pascal Siakam, qui mettent respectivement Poku et Marvin Bagley sur le cul pendant que Myles Turner envoie Paul Millsap à la retraite. Hommage à Hakeem et son Dream Shake désormais avec la minute internationale : la séquence démarre par une guerre des Balkans entre Niko Jokic et Zubac – on vous laisse deviner qui a gagné – pendant que Jojo Embiid nous fait un remake de Shaq versus Chris Dudley sur le pauvre Dario Saric. Quand à Giannis, il nous fait du Giannis. Pour finir, cerise sur le gâteau avec DeMarcus Cousins et Jahlil Okafor qui montrent qu’ils sont toujours les patrons de la raquette – il faut la sortir sans bégayer en 2021 celle-là -. Bref, de quoi bien se rincer l’œil et être surpris vu la qualité des moves de ces grands messieurs.

Décidément, les gros de la Ligue ressemblent de plus en plus à de grands guards. Dites-vous qu’on a été bien servis alors qu’on n’a même pas eu de Bam Adebayo, AD, Julius Randle, Domantas ou KAT dans cette vidéo. Pourtant, eux non plus ne sont pas en reste de bons crossovers. Alors que la NBA est également en train de faire son Top 100 des handles de la saison, ce ne serait pas étonnant de voir pas mal de ces grands balèzes bien placés dans le classement final.