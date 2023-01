Après six défaites d’affilée, les Clippers ont enfin réussi à relancer la machine face à Dallas cette nuit. En même temps, quand Kawhi Leonard joue comme Kawhi Leonard, tout est tout de suite plus facile.

On a beaucoup pointé du doigt Kawhi et les Clips ces derniers jours. Entre défaites, load management, et même performance pathétique comme à Denver il y a une semaine, il y avait de quoi. Mais cette nuit contre Dallas, Leonard a tapé du poing sur la table.

33 points en 36 minutes, 9/12 au tir dont 3/5 à 3-points, 12/12 aux lancers-francs, 9 rebonds, 4 passes, 4 steals et 1 contre.

Habitué à se farcir les Mavericks de Luka Doncic (remember les Playoffs 2021), Leonard vient tout simplement de sortir son meilleur match de la saison, sécurisant la win dans le dernier quart-temps malgré les prises à deux adverses, un Luka ultra chaud et l’absence de Paul George. Tranchant, efficace, agressif, propre, impactant des deux côtés du terrain… pas de doute c’est le Kawhi qu’on aime.

THE. KLA🖐 33 PTS

9 REB

4 STL

9-12 FG

3-5 3P@LACLIPPERS WIN pic.twitter.com/DsHDcqJ33J — NBA France (@NBAFRANCE) January 11, 2023

C’est aussi le Kawhi qu’on espère voir beaucoup plus régulièrement après une première partie de saison en mode échauffement. On rappelle que le bonhomme sort d’une saison blanche suite à une rupture d’un ligament du genou et qu’il cherche encore son rythme de croisière. Mais ses dernières sorties vont dans le bon sens. Si on laisse de côté l’énorme trou d’air à Denver et cette frustration liée au load management qui caractérise tant Leonard, il faut avoir conscience que le mec a planté minimum 24 points lors de six de ses neuf derniers matchs. Kawhi vient également d’accumuler deux rencontres à 36 et 38 minutes (record de la saison contre Atlanta), tout en accumulant 22 lancers-francs. Autant de signes positifs pour la suite.

Autant on parle souvent du fait que Luka Doncic aime les Clippers, autant faut avouer que Kawhi quand il croise les Mavs… Il aime les froisser. Bien fort. Match le plus complet de sa saison, 33 points en 12 tirs, 4 interceptions, la totale. Il est venu pour le rendez-vous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2023

Mais comme toujours, on attend désormais des Clippers qu’ils passent la seconde sur le plan collectif. Les hommes de Ty Lue viennent de briser leur série bien crade de défaites pour repasser dans le positif (bilan global de 22 victoires – 21 défaites), à eux maintenant d’enchaîner pour enfin prendre place dans les hauteurs de l’Ouest.