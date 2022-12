Zéro match joué avec les Bulls cette saison, un milliard de larmes versés par les fans de Chicago pendant tout ce temps, et la dernière update ne va pas aider les habitants de la Windy City. En effet, selon Adrian Wojnarowski de chez ESPN, il existe un scénario dans lequel Lonzo Ball ne joue pas de la saison avec ses Bulls.

Onze mois.

Cela fait onze mois qu’on n’a pas vu Lonzo Ball sur un parquet avec le maillot officiel des Bulls.

Et malheureusement ? Cette absence devrait être prolongée, à en croire les récents propos tenus par le Woj sur ESPN. Touché au genou et victime d’une rééducation compliquée, Lonzo ne parvient pas à retrouver la forme et c’est un dossier de plus en plus triste qui s’installe dans les couloirs des Bulls. Alors qu’il avait été une signature phare il y a un an et demi et que son début de saison avait confirmé tous les espoirs, Ball ne joue pas et ce n’est pas demain que cela devrait changer.

C’est sur ESPN qu’Adrian Wojnarowski a donné sa dernière update, avec ses sources bien à lui.

Woj: “There are no guarantees, I’m told, that [Lonzo Ball] plays at all this season. He’s rehabbing that knee now, he still has some pain in it.”#BullsNation pic.twitter.com/2pIuweg89i — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) December 15, 2022

Lonzo Ball n’a pas joué au poste de meneur pour les Bulls depuis le mois de janvier de la saison passée, soit presque 11 mois. Et on m’a dit qu’il n’y a aucune garantie qu’il jouera le moindre match cette saison. Il est en pleine rééducation avec son genou actuellement, il ressent toujours autant de douleur, et l’espoir actuel est qu’au moment du All-Star Weekend en février prochain les Bulls en sauront davantage sur la possibilité qu’il rejoue avec le groupe cette saison. Et une bonne partie de cette réflexion sera aussi basée sur la situation de Chicago au classement. Aujourd’hui ils sont 11èmes, loin des Playoffs.

Une saison blanche pour Lonzo Ball ? Vraiment ?

La logique est compréhensible, quand on voit la situation des Bulls actuellement. Dans une spirale infernale qui impose à DeMar DeRozan et ses potes d’enchaîner les défaites frustrantes à l’extérieur comme à la maison, la franchise de Chicago ne fait clairement pas partie des contenders. Il n’y a donc aucun rush à ramener Lonzo rapidement sur les terrain, lui qui est un investissement long-terme.

Les Bulls sont 11èmes, il n’y a pas de dynamique positive envisageable hors Apéro, et les regards sont davantage tournés vers la trade deadline que vers un retour de Ball prochainement.

Mais alors à partir de quel moment faut-il s’inquiéter de l’avenir de Lonzo, quand on voit la difficulté de son retour sur les parquets ?

C’est la question qui fâche à Chicago, et les meneurs aux genoux fragiles on en connaît un rayon dans la région. Un premier point devra être réalisé en effet autour du All-Star Game, en se demandant déjà comment le corps tient. Puis si les Bulls veulent le tester en fin de saison régulière, pourquoi pas ? Mais quitte à faire une Klay Thompson, autant y aller à fond les ballons.

Quasiment deux saisons pleines sans jouer, pour revenir ensuite c’est compliqué mais c’est tout ce qu’on souhaite aujourd’hui.

Que Lonzo Ball rejoue au basketball, tout simplement.

Source : Adrian Wojnarowski – ESPN