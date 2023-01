Sept rencontres au programme ce soir. Et qui vous entraîne au bout de la nuit ? Pas les démons de minuit, mais potentiellement le retour de Stephen Curry. Absent sur blessure depuis plusieurs semaines, le boss des Warriors pourrait faire revenir face aux Suns.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Pistons

Sixers – Pistons 1h30 : Heat – Thunder

Heat – Thunder 1h30 : Raptors – Hornets

Raptors – Hornets 3h : Jazz – Cavaliers

Jazz – Cavaliers 4h : Warriors – Suns

Warriors – Suns 4h : Blazers – Magic

Blazers – Magic 4h30 : Clippers – Mavericks

# À NE PAS MANQUER

IL REVIENT (enfin peut-être). Annoncé “probable” pour le match de ce soir face aux Suns, Stephen Curry a vu son statut passer à “questionnable” en cours de journée. Le board des Warriors se serait-il emballé sur l’état de santé du Chef ? Peut-être, mais il est possible que les dirigeants californiens se soient simplement dits que face à des Suns toujours privés de Devin Booker, qui devront également faire sans Chris Paul voire DeAndre Ayton, rien ne sert de précipiter le retour du double MVP.

Rajoutez à cela les absences de Cameron Payne et Cameron Johnson, plus une série en cours de six défaites d’affilée, et voilà Phoenix rendu à l’époque pas si lointaine où ça tankait pour drafter Josh Jackson et Dragan Bender dans le top 5. D’autant que chez les Dubs, presque tout va bien malgré deux derniers matchs perdus assez salement. Curry n’était certes pas de la teuf mais, sans lui, les coéquipiers de Klay Thompson s’en sont bien sortis avec 6 victoires pour 5 défaites, et sont même entrés dans le top 6 de l’Ouest.

Qu’on se le dise, ce Warriors – Suns de 2023 a bien des éléments pour ressembler à un Warriors-Suns de 2018, avec Jordan Poole et Andrew Wiggins dans le rôle de Kevin Durant. On va arrêter là les comparaisons foireuses, mais si vous ne savez rien à propos des Suns, sachez simplement que “they are in trouble”, comme dirait l’illustre individu qui leur servait de franchise player dans les 90’s.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Joel Embiid de retour face aux Pistons ? Ce n’est pas à exclure.

D’ailleurs, Monsieur Hayes, y a une petite perf à confirmer là non ?

Caleb Martin, Kyle Lowry et Duncan Robinson absents, Tyler Herro et Bam Adebayo incertains, c’est un Heat potentiellement refroidi qui risque d’accueillir le Thunder. Un possible spot TTFL pour Jimmy Butler… ou pour Shai Gilgeous-Alexander ?

Attention les Raptors, si ça commence à perdre contre les Hornets sans Kelly Oubre voire sans Gordon Hayward et que le play-in s’éloigne, on connaît un Camerounais avec un prénom de daron et un sosie de Drake qui risquent d’être mécontents à l’approche de la deadline.

Dans le pire des cas du côté du Canada, il pourrait falloir commencer à songer sérieusement à une recette de poutine pour faire prendre du poids à Victor Wembanyama.

Donovan Mitchell fait son retour ce soir à Salt Lake City. Séquence émotion à venir… ou pas ?

Le retour potentiel de Bol Bol face aux Blazers ce soir, et celui des lineups girafesques du côté du Magic ?

Luka Doncic et Kawhi Leonard sont incertains, Paul George est certain… d’être absent, le remake des grandes joutes de Playoffs, ce n’est certainement pas pour maintenant.

Mesdames et Monsieurs, demandez le programme ! Il y a toujours quelque chose d’intéressant à voir dans le petit monde de la NBA. Qu’est ce qui retiendra votre attention ce soir ?