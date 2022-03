Programme NBA : 12 matchs au menu un mercredi soir, vous savez tous ce que ça veut dire

Avec six matchs la nuit dernière, le programme était plutôt allégé mais ce soir, ce n’est pas du tout la même histoire. On double la dose avec douze rencontres au menu de 1h jusqu’à 7h du matin, bref un mercredi comme on les aime !

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 9 MARS

1h : Pistons – Bulls

1h : Hornets – Celtics

1h30 : Heat – Suns (sur beIN Sports 1)

2h : Bucks – Hawks (sur beIN Sports 4)

2h : Wolves – Thunder

2h : Pelicans – Magic

2h : Rockets – Lakers

2h30 : Spurs – Raptors

2h30 : Mavs – Knicks

4h : Jazz – Blazers

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Clippers – Wizards (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Suns (1h30) : quand vous avez les deux premiers de chaque conférence qui se rencontrent, forcément c’est le match de la nuit. Et bonne nouvelle, Phoenix va pouvoir compter sur Devin Booker ce soir. Déjà privés de Chris Paul, les Suns ont également dû se débrouiller sans Book lors des quatre dernières rencontres (bilan de trois victoires pour une défaite, tout va bien) mais c’est désormais terminé, Cam Johnson n’a plus besoin d’être le franchise player des Cactus. Côté Miami, l’objectif sera évidemment de continuer sur la grosse dynamique actuelle, la bande à Spo restant sur trois victoires consécutives et huit sur ses dix derniers matchs. Brooklyn, Philly et Chicago sont tous tombés face au leader de l’Est récemment, le Heat parviendra-t-il à accrocher également les Suns à son tableau de chasse ? Réponse cette nuit à partir de 1h30, avec on l’espère un Jimmy Butler opérationnel (il est officiellement incertain pour une… congestion nasale).

After missing four games in COVID-19 protocols, Suns All-Star Devin Booker will return tonight vs. Miami. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2022

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Bulls sont sur cinq défaites de suite, c’est le moment d’arrêter les conneries du côté de Detroit.

La « défense » des Hornets a pris la sauce par Kyrie Irving hier. Pas de bol, c’est un Jayson Tatum en feu qui débarque ce soir.

Bucks – Hawks, un remake des dernières Finales de Conférence Est. Juste dommage qu’une des deux équipes ne soit pas du tout au niveau attendu cette année…

Wolves – Thunder, la dernière fois ça s’est terminé à 138-101 pour Minnesota.

Les Pelicans devraient profiter de la venue du redoutable Magic pour reprendre leur bonne dynamique après deux défaites de suite.

LeBron va-t-il jouer face aux Rockets ? Mystère pour le moment mais sans lui, y’a moyen qu’Houston arrache une troisième victoire sur ses… 20 derniers matchs.

Spurs – Raptors, ou le retour tant attendu (non) de Thaddeus Young dans le Texas.

Luka Doncic qui rencontre les Knicks, match interdit aux moins de 18 ans.

Jazz – Blazers, vu le niveau de Portland actuellement vous pouvez passer votre chemin.

Kings – Nuggets, match qui se déroulera sans Domantas Sabonis, suspendu. De toute façon, sa présence n’aurait pas changé grand-chose face à Nikola Jokic.

Les Clippers rencontrent les Wizards à 4h30, quelque chose nous dit que c’est l’affiche parfaite pour conclure un mercredi panzani.

12 matchs, plus de six heures de basket, le tout un mercredi soir. Cela ne peut que partir en cacahuète !