Le meilleur jour de la semaine est enfin arrivé ! Et pour votre plaisir, voici le programme NBA de la nuit, avec neuf confrontations en prévision et des chocs à ne pas manquer !

# LE PROGRAMME

1h : Cavaliers – Jazz

1h : 76ers – Raptors

1h30 : Hawks – Magic

2h : Rockets – Spurs

2h : Wolves – Mavericks

2h : Pelicans – Bucks

2h : Thunder – Blazers

3h : Suns – Lakers

4h : Kings – Hornets

# À NE PAS MANQUER

Décidément, New Orleans enchaîne les matchs compliqués. Après une série de sept victoires qui avait permis aux Pels de prendre la tête de la Conférence Ouest, les Pelicans de Louisiane ont perdu à deux reprises à Salt Lake City avant de signer une troisième défaite à Phoenix samedi. L’ami Zion Williamson, qui tourne tranquillement en 30/8/6 à 64% au tir depuis le début du mois, va devoir sortir un gros match pour relancer des Pels désormais seconds ex-aequo avec les Nuggets.

À Milwaukee, tout va bien : les Daims viennent de reprendre le trône de l’Est en passant le Jazz à tabac, le tout sans même fatiguer Giannis Antetokounmpo qui semblait avoir besoin de repos. À noter le retour de Joe Ingles ce soir après de longs mois d’absence, un petit événement mine de rien. Cependant, toujours pas de Brandon Ingram chez les Pels (ni de Larry Nance Jr.) et pas de Khris Middleton côté Milwaukee. Pas grave, l’affiche reste belle. Ce choc entre deux cadors de leur conférence respective n’est donc à louper sous aucun prétexte, et le duel entre Zion et Giannis non plus, alors rendez vous à 2h !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT