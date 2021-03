COVID oblige, Joel Embiid et Ben Simmons vont bien rater la reprise : la deuxième partie de saison commence bien à Philly

Absents du All-Star Game pour cause de protocole COVID, Joel Embiid et Ben Simmons espéraient tout de même être présents pour la reprise avec leur équipe des Sixers. Malheureusement, Philadelphie devra commencer sa deuxième partie de saison sans eux. Aie.

C’est ce que craignait Doc Rivers. Après l’épisode du coiffeur, le coach des Sixers voulait éviter une reprise sans ses deux All-Stars, mais c’est raté. Car comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Joel Embiid et Ben Simmons sont toujours dans le protocole sanitaire pour contact tracing et il faudra patienter encore quelques jours avant de les revoir. D’après Shams, Jojo doit rester en quarantaine jusqu’à vendredi, tandis que Ben devra lui s’isoler jusqu’à samedi. Résultat des courses, Embiid et Simmons vont tous les deux rater le match de jeudi soir à Chicago, la première rencontre de la deuxième partie de saison pour Philly. Pas top pour reprendre le rythme, d’autant plus que les Sixers – premiers de la Conférence Est – ne possèdent qu’une courte avance sur les Nets au classement, les hommes de Steve Nash leur collant aux basques avec seulement une petite défaite en plus (bilan de 24-12 contre 24-13). Joel Embiid devrait néanmoins pouvoir faire son retour vendredi lors du back-to-back du côté de Washington, tout ça sans Simmons qui ne pourra pas rejouer avant la rencontre face à San Antonio dimanche. Bien évidemment, le retour du duo à ces dates-là se fera uniquement si les deux stars continuent de fournir des tests négatifs.

As long as each continues to test negative, Joel Embiid will be available to play on Friday at Washington and Ben Simmons will be clear to return on Saturday. Both Embiid and Simmons received seven-day quarantines due to exposure to individual who tested positive for COVID-19. https://t.co/mhZmLSsZxt — Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2021

Sans Embiid et Simmons, d’autres devront forcément step-up pour aider les Sixers à repartir du bon pied. Clairement, on ne remplace pas un Joel en mode MVP mais Dwight Howard peut faire le boulot le temps d’une soirée, avec Tony Bradley en back-up et Vincent Poirier en extra back-up. Cependant, on ne peut pas exclure d’autres possibilités, comme la mise en place d’un cinq small ball avec Mike Scott titulaire ou encore l’intégration de Bradley dans le cinq pour garder Howard dans son rôle habituel de pivot remplaçant, deux formules utilisées précédemment par Doc Rivers en l’absence de Jojo. Pour combler celle de Simmons au cours des deux prochaines rencontres, Rivers devrait logiquement s’appuyer sur Shake Milton. Mais là encore, y’a des chances que Shake garde son rôle de dynamiteur en sortie de banc. Il y a environ un mois à Portland, le Doc avait par exemple choisi de titulariser Furkan Korkmaz à la place de Ben, avec Milton qui reste au sein de la second unit. On va également garder un œil sur Tyrese Maxey car ce sera une belle opportunité pour le rookie guard formé à l’université du Kentucky de se montrer, lui qui a vu ses minutes se réduire lors des dernières semaines (19 minutes en moyenne avant février, 11 minutes sur les 11 matchs joués depuis, et même quatre Did Not Play).

Pas de Joel Embiid et pas de Ben Simmons pour la reprise, va falloir se débrouiller autrement chez les Sixers. Heureusement, on devrait vite revoir le duo de All-Stars sur les parquets, mais ce petit épisode nous rappelle que le COVID continue de planer au-dessus de la saison NBA et que personne n’est à l’abri.

