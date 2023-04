Bilan statistique 2022-23 : quel joueur a perdu le plus de ballons cette saison ?

Ça y est, le gong de la saison régulière a sonné, 82 matchs et des milliers de chiffres sont derrière nous. L’heure est aux mathématiques pour la rédaction de TrashTalk, qui vous propose un passage en revue des collectifs et individualités « les plus » dans différents domaines statistiques. Quatrième volet, quel joueur a perdu le plus de ballons cette saison ?

Un article sur les ballons perdus : quelle autre utilité que celle de nuire gratuitement aux principaux concernés ? C’est journalistique on vous dit. Travail d’infos, toussa toussa. Et première bonne nouvelle, on a échappé de peu à une saison sans joueur au-delà des 300 ballons perdus. Merci Trae Young pour cette belle régularité. Il aurait fallu remonter en 2013-14 pour trouver pareille prouesse, quand John Wall ne perdait “que” 295 ballons.

Cette année, Trae Young casse pour la deuxième saison de suite cette barre peu significative. Son jeu est à risque. Lui reprocher c’est mal l’apprécier – et par la même occasion, révéler sa méconnaissance du basket. Tiens donc, pas de James Harden dans le Top 10, symbole de son revirement réussi vers la gestion/création. Très paradoxal quand on sait que cette saison était sa première sans sélection au All-Star Game depuis 2012. Les Américains ont parfois du mal à apprécier ce qui leur fait du bien. Ce peuple est constamment tiraillé entre la consommation et le sain. Il n’est même pas tiraillé en fait, il a déjà fait son choix. Bref, mis de côté cet aparté géosociopolitique, on remarque la présence de Russell Westbrook dans le Top 3 pour la troisième saison consécutive. Lui aussi joue en ce sens. Ça dribblote partout même dans les pieds. Pas franchement d’enseignements à en tirer.

Sans parler totaux, Trae Young est également leader à la moyenne avec 4,1 ballons perdus par rencontre. Il est suivi de Giannis Antetokounmpo (3,9), tandis que Nikola Jokic et Luka Doncic ferment un podium duquel on espère la troisième marche faite de plomb (3,6).

Pour la stat All-Time, James Harden reste donc le leader historique du nombre de ballons perdus sur une saison avec… 464 ballons perdus en 2016-17. Que de souvenirs : P.J. Tucker et Ryan Anderson dans le corner, Eric Gordon un mètre derrière l’arc à 45°, Mike D’Antoni qui s’est fait voler une moitié de tablette. Quelle époque ce fut. Vive ces Houston Rockets nom de nom.

Débattez, débattez. On reste connecté. La suite des bilans statistiques de la saison 2022-23 arrive.