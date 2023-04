Le play-in Tournament démarre ce soir pour notre plus grand bonheur ! On ouvre le bal avec un superbe Heat – Hawks à 1h30 du matin. Les deux chefs d’orchestres Jimmy Butler et Trae Young se feront face pour qualifier leurs franchises pour le grand tableau des Playoffs. Prenez votre café, c’est la preview !

MIAMI HEAT – ATLANTA HAWKS : 1h30 (diffusé sur BeinSport 1)

Miami – Atlanta… Tiens, tiens, cela nous rappelle quelque chose. C’était en effet l’affiche du premier tour de Playoffs la saison dernière. A la sortie d’une saison régulière au dessus de toute espérance, le Heat avait terminé premier à l’Est (oui oui) avec un bilan impressionnant de 53-29. Ils avaient alors gentiment sorti les Hawks (4-1) pour finalement perdre en finale de conférence (4-3) face au Celtics. Place à la revanche cette fois-ci dans un match SEC…de play-in et dans un contexte totalement différent. Le vainqueur ira directement en Playoffs affronter Boston, le perdant aura une balle neuve face au vainqueur du Raptors-Bulls de demain.

Commençons par Atlanta. Pour la deuxième année consécutive, la bande à Snyder disputera le play-in tournament. Trop irréguliers cette saison pour batailler avec les cadors de l’Est, les faucons ont néanmoins le mérite de toujours être en embuscade. Avec un bilan à l’équilibre en saison régulière (41-41), on en attendait (forcément) un peu plus de la part de la franchise géorgienne. Avec un 5 majeur articulé autour de Trae Young et Clint Capela, cette équipe (sur le papier) a de la gueule mais pêche clairement défensivement. 22ème défense de NBA avec 116 points de moyenne encaissés par match, il va falloir sérieusement resserrer les rangs ce soir à l’American Airlines Arena (oui, on sait ça a changé de nom). En attaque, pas de nuages à l’horizon, ça plante à Atlanta et on le savait depuis un moment. Si ça tombe dedans ce soir, attention pour Miami…

La dynamique extra sportive actuelle est pas fofolle (mdr). Il se dit dans les coursives des Hawks que Trae Young ne serait plus forcément la pierre angulaire du projet des faucons. Pas forcément le meilleur timing pour qu’une telle rumeur remonte à la surface mais bon… Ice Trae en a vu d’autres. Cela pourrait même motiver le garçon à nous sortir un match de mutant ce soir pour fermer quelques bouches, affaire à suivre…

Le Heat maintenant ! La saison régulière de Miami est forcément décevante. Il fallait digérer et assumer la grande réussite de la saison dernière où le Heat termine 1er à l’Est avec une finale de conférence derrière. Mais quand même, jouer le play-in reste une contreperformance. Avec un bilan positif de 44-38 les Floridiens ont lutté jusqu’au bout avec Brooklyn pour une place en Playoffs. Finalement ça ne l’a pas fait et Miami termine 7ème.

Malgré une bonne saison des cadres : Butler, Adebayo, Herro, la rotation de Miami n’a pas su apporter la stamina nécéssaire au Heat pour passer un cap. On pense forcément à des joueurs comme Kyle Lowry, qui peinent (c’est le moins que l’on puisse dire) à réellement peser dans l’effectif de Spoelstra. Néanmoins, la dynamique est bonne et les dernières semaines du Heat sont plutôt (très) rassurantes en vue de ce play-in. A domicile en plus, Miami se doit évidemment de prendre ce match tout de suite pour s’éviter toute galère.

Les clés du matchs :

Les stars doivent porter leurs équipes. Que ce soit Trae Young, Jimmy Butler, Bam Adebayo ou Clint Capela, on attend des joueurs majeurs des deux effectifs des performances niveau Playoffs. Non négociable.

La défense d'Atlanta . Opération "serrage de boulons" obligatoire pour les Hawks ce soir. D'autant plus à l'extérieur, Atlanta doit mieux défendre pour espérer quoi que ce soit.

L'avantage du terrain . C'est forcément un paramètre non négligeable dans de telles rencontres. le public de l'American Airlines pèsera forcément dans la balance. Mais attention on sait qu'Ice Trae adore poser des clims.

Facteurs X. Et si la réponse venait de joueurs que l'on attend pas ou peu… Et si Kyle Lowry sortait de sa boite en sortie de banc et retrouvait son prime des Raptors ? Pour Atlanta, on pourrait imaginer Bogdan Bogdanovic prendre totalement feu du parking… ?

RENDEZ-VOUS A 1H30 POUR CET IMMANQUABLE HEAT-HAWKS !