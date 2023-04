Les Hornets sont en vacances depuis dimanche, donc on pense déjà à la suite à Charlotte. Qui dit suite dit été et qui dit été dit gestion de joueurs. Parmi eux, LaMelo Ball qui se la joue mystérieux sur son avenir chez les Frelons.

Depuis dimanche dernier, les Hornets ont terminé leur saison. Les joueurs peuvent enfin se reposer après 82 longs matchs, mais le staff du front-office commence à lancer la machine en vue de l’été. Contrats à prolonger ou non, lottery, draft, free agency, tout ça se prépare bien en amont. Surtout pour le cas LaMelo Ball. La star de Charlotte a certes subi beaucoup de blessures cette saison, mais reste la pièce majeure et centrale du projet de reconstruction. Cet été, il est éligible à une extension de contrat. Vu son statut, les Frelons vont devoir mettre de belles liasses sur le table s’ils veulent que Ball accepte. Mais peut-on faire confiance sur la durée à un joueur au talent indéniable, mais à la santé fragile ? C’est toute la question que le management va devoir se poser. De son côté, le principal concerné temporise en interview.

“J’adore cet endroit. Je ne peux pas vraiment prédire l’avenir. Nous verrons comment cela se passe et nous partirons de là.” – LaMelo Ball

Une belle langue de bois auxquelles nous sommes habitués en cette période de l’année. LaMelo pourrait donc également tendre l’oreille vers d’autres horizons. Par exemple du côté de Los Angeles si une proposition tombe. On rappelle que la famille Ball vient de là-bas, que Lonzo Ball y a été drafté, et que son père a toujours fait le forcing pour le deuxième de la famille, LiAngelo, sans succès. Malgré tout, il y a de fortes probabilités que LaMelo Ball reste à Charlotte. Queen City a un beau cap space de 39 millions de dollars et possède cinq picks de Draft, dont deux du premier tour. Le tout avec un pourcentage de chance assez élevé de recevoir Victor Wembanyama ou Scoot Henderson. De quoi amener du vrai renfort au petit génie des Frelons.

L’été des Hornets promet d’être long et mouvementé par rapport à la situation de sa star, mais également administratif. On rappelle que Michael Jordan veut vendre ses parts de la franchise. La Lottery, la Draft puis la Free Agency seront déterminantes pour Charlotte. Cette équipe a besoin de gagner pour se développer et garder ses meilleurs éléments. Parce que pour le moment, le dard des Frelons ne pique personne à part les chevilles de LaMelo Ball.

Source texte : ESPN